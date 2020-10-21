Rektör Levent'ten Çomaklı'ya ziyaret
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Rektör Levent'ten Çomaklı'ya ziyaret

21.10.2020 08:13 | Son Güncelleme: 21.10.2020 08:17
Rektör Levent'ten Çomaklı'ya ziyaret

Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya ziyarette bulundu.

Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya ziyarette bulundu.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Üniversitemiz Tıp Fakültesinde dekanlık görevini yürütürken rektörlük görevine atanan kıymetli mevkidaşım Levent'e nezaketinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent'te ikinci kez rektörlük görevine getirilen Çomaklı'ya 'hayırlı olsun' temennisinde bulundu. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem İlham Aliyev Vladimir Putin Engin Yıldırım Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Seda Sayan Binnur Kaya Halil Sezai
Spor Erol Bulut Fatih Terim Rıza Çalımbay Garry Rodrigues Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Milli Otobüs Otomobil Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Rektör Levent'ten Çomaklı'ya ziyaret - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.10.2020 08:17:27. #1.15#
title