Rektör Köse'den Rektör Uysal'a ziyaret
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Rektör Köse'den Rektör Uysal'a ziyaret

Rektör Köse'den Rektör Uysal'a ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse ile bir araya geldi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse ile bir araya geldi.

Rektörlük makamında sohbet şeklinde gerçekleşen görüşmede Rektör Kazım Uysal'a, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Şahmurat Arık eşlik etti.

Köse, Uysal'a görevinde ve çalışmalarında başarılar diledi. Uysal da Köse'nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini sundu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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