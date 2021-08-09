Rektör Karakaş'tan AFSİAD Başkanı Sayın'a İade-i Ziyaret
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Rektör Karakaş'tan AFSİAD Başkanı Sayın'a İade-i Ziyaret

Rektör Karakaş'tan AFSİAD Başkanı Sayın'a İade-i Ziyaret
Habermetre - Haberler | Toplum

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, Afyonkarahisar Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (AFSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Sayın'a iade-i ziyarette bulundu.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, Afyonkarahisar Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (AFSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Sayın'a iade-i ziyarette bulundu.

AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş'a, AFSİAD ziyaretinde Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şuayip Özdemir, Prof. Dr. Murat Peker ve Prof. Dr. Yılmaz Yalçın, Rektör Danışmanı ve Zafer Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Tuğrul Kandemir ile Prof. Dr. Kubilay Aslantaş eşlik etti. Ziyarette AFSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Sayın ile Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin Tokman, Muhammet Ötken, Abdurrahman Alp ve Kamil Ayvalı da hazır bulundu.

Üniversite-Sanayi İşbirliği Artmalı

Ziyarette üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi ve yeni projeler üretilmesinin hem eğitim hem de istihdam için önemli olduğu vurgulandı. Sektörde ara eleman ihtiyacına dikkat çekilen görüşmede ara eleman yetiştirilmesi ile ilgili çalışmalar yapılmasının önemine değinildi.

Ziyarette ayrıca, Mühendislik Fakültesinin tüm bölümlerinde de İşletmede Mesleki Eğitim dersinin olduğu 7+1 modelli bir yapılandırmanın öneminin altı çizildi. Söz konusu modelde; lisans öğrencileri 7 dönem okulda, 1 dönem de sahada uygulamalı eğitim yapma fırsatına sahip olacak.

Ziyaret üniversite-sanayi işbirliği kapsamında yapılacak çalışmalar hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmasının ardından sona erdi.

Kaynak: Habermetre

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