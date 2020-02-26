Rektör Karacoşkun'a ziyaret
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Rektör Karacoşkun'a ziyaret

AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Başkan Yardımcısı Ali Sedef, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'u ziyaret etti.

26.02.2020 12:14 | Son Güncelleme: 26.02.2020 12:14
Rektör Karacoşkun'a ziyaret

AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Başkan Yardımcısı , Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Karacoşkun'u ziyaret etti.


Üniversiteler Başkan Yardımcısı Ali Sedef ve beraberindekiler ile birlikte Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'u ziyaret ederek bir süre görüştü. - KİLİS

Kaynak: İHA

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