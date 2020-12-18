Rektör Coşkun, YÖK'ün düzenlediği "Siber Güvenlik ve Ağ Yönetimi" sertifika programına katıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Rektör Coşkun, YÖK'ün düzenlediği "Siber Güvenlik ve Ağ Yönetimi" sertifika programına katıldı

18.12.2020 09:12 | Son Güncelleme: 18.12.2020 09:17
Rektör Coşkun, YÖK'ün düzenlediği

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, YÖK tarafından online olarak düzenlenen 'Siber Güvenlik ve Ağ Yönetimi' sertifika programına katıldı.

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, YÖK tarafından online olarak düzenlenen 'Siber Güvenlik ve Ağ Yönetimi' sertifika programına katıldı.

YÖK ve CISCO arasında dijital eğitim alanında başlatılan iş birliği kapsamında yürütülen 'Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi' çerçevesinde, içerisinde Bayburt Üniversitesinin de yer aldığı 24 üniversiteden katılımı ile 'siber güvenlik' ve 'ağ yönetimi' konularında verilen eğitimlerin ardından sertifika programı düzenlendi.

16 Mart 2020 tarihinde başlatılan 'Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi'nde katılımcılara CISCO Network Akademi tarafından sertifika eğitimi verildi. Bayburt Üniversitesi ile birlikte yirmi dört üniversiteden katılan akademik personeller de proje kapsamında CİSCO tarafından verilen eğitimlerini başarıyla tamamladılar.

Proje kapsamında verilen eğimleri başarıyla tamamlayan, Bayburt Üniversitesi öğretim üyelerinden Dr. Öğretim Üyesi Gürkan Yıldırım ve Dr. Öğretim Üyesi Murat Karakuş Siber Güvenlik ve Ağ Yönetimi sertifikasını aldılar.

Çevrimiçi olarak düzenlenen sertifika program YÖK başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen programa YÖK yetkililerinin, üniversite rektörleri ve bu üniversitelerde proje kapsamında eğitici eğitimini alan akademisyenler ile CISCO Türkiye Genel Müdürü Didem Duru katıldı. Sertifika programına Bayburt Üniversitesinden Rektör Coşkun'la birlikte öğretim üyeleri Gürkan Yıldırım ve Murat Karakuş katıldı.

Programda yaptığı konuşmada küresel salgın sonrasında üniversitelerin dijitalleşme sürecine hızla uyum sağladıklarını ifade eden YÖK Başkanı Saraç; YÖK olarak yükseköğretimde dijitalleşmeye büyük önem verdiklerini belirterek özellikle pandemi sürecinde bunun ne kadar önemli olduğunun görüldüğünü vurguladı.

Proje kapsamında ayrıca 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında proje kapsamındaki üniversitelerde öğrencilere yönelik 'Siber Güvenlik' ve 'Ağ Yönetimi' derslerinin açılması hedefi de yer alıyor. Bu hedef doğrultusunda Bayburt Üniversitesinde de 'Siber Güvenlik' ve 'Ağ Yönetimi' dersleri yeni dönem müfredatı içerisinde yerini aldı. - BAYBURT

Rektör Coşkun, YÖK'ün düzenlediği 'Siber Güvenlik ve Ağ Yönetimi' sertifika programına katıldı
Rektör Coşkun, YÖK'ün düzenlediği 'Siber Güvenlik ve Ağ Yönetimi' sertifika programına katıldı
Rektör Coşkun, YÖK'ün düzenlediği 'Siber Güvenlik ve Ağ Yönetimi' sertifika programına katıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Meral Danış Beştaş
Magazin Gülben Ergen Birkan Sokullu Mustafa Sandal Farah Zeynep Abdullah
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Sergen Yalçın Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Tüm Haberler Adana Tarsus Ankara Öğretim Üyesi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Rektör Coşkun, YÖK'ün düzenlediği "Siber Güvenlik ve Ağ Yönetimi" sertifika programına katıldı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 09:25:36. #1.14#
title