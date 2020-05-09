Rektör Çomaklı'yı akademisyenler ve öğrenciler tekrar göreve çağırdı

Bir milyon öğrencinin online olarak katıldığı sınavlara ilişkin düzenlediği basın toplantısında görevinden istifa eden Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'yı öğretim üyeleri, akademisyenler ve öğrenciler tekrar göreve çağırdı.

Bir milyon öğrencinin online olarak katıldığı sınavlara ilişkin düzenlediği basın toplantısında görevinden istifa eden Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'yı öğretim üyeleri, akademisyenler ve öğrenciler tekrar göreve çağırdı.

Özellikle son dönemde yaşanan süreçlerin ailesi ve kendisi üzerinde oluşturduğu olumsuz etkilerin, sağlığını tehdit eden bir boyuta ulaştığını belirten Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, istifa kararının hemen ardından Anadolu Üniversitesi Senato üyeleriyle bir araya geldi. Senato toplantısında kararını öğretim elemanları ile de paylaşan Çomaklı'nın ayrılma kararından ötürü duygusal bir atmosfer oluştu. Öğretim üyeleri, Rektör Çomaklı yönetiminde üniversitenin birçok önemli projeyi hayata geçirdiğini, kronikleşen birçok sorunun bu dönemde çözüldüğünü belirterek Çomaklı'yı istifa kararından vazgeçmeye çağırdı. Anadolu Üniversitesi bünyesinde görev yapan birçok akademisyen ise istifa haberinden duydukları üzüntüyü dile getirirken, Çomaklı'nın görevine devam etmesi yönünde destek mesajları paylaştı. Sürekli öğrencilerle bir arada bulunan Çomaklı'ya öğrencileri de sosyal medya hesapları üzerinden çok sayıda mesaj atarak görevi bırakmaması yönünde çağrıda bulundu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA