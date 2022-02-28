Rektör Çakar şef gömleğini giydi mutfağa girdi

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, "Açık Mutfak: Yemeğim Nasıl Pişiyor?" etkinliği kapsamında, Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu bünyesine kazandırılan Gastronomi Mutfağında öğrencilerle bir araya geldi.

Program öncesinde, Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü ile Gölyaka Meslek Yüksekokulu Aşçılık bölümüyle mayıs ayında yapılması planlanan Gastronomi Festivali için toplantı gerçekleştirildi.

Toplantı sonrasında, Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümüne ait son derece modern ekipmanlarla donatılan, Düzce Üniversitesi'nin önemli yatırımları arasında bulunan ve yiyecek içecek sektörüne girişimci, nitelikli ve donanımlı insan gücü yetiştirilmesine büyük katkı sağlayacak olan Gastronomi Mutfağında ilk uygulama, Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ve öğrenciler tarafından gerçekleştirildi.

Rektör Çakar; Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü 1. sınıf öğrencileriyle pastane bölümünde "Hingel" (Hinkali) ve "Fettucini Alfredo" yemeklerini, 2. sınıf öğrencileriyle ana mutfak bölümünde "Sütlü Balkabağı Çorbası" "Firik Pilavı" ve "Çerkez Tavuğu" yemeklerinin uygulamalarını birlikte gerçekleştirdi.

Öğrencilerle bir arada olduğu için memnuniyetini ifade eden Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Açık Mutfak ile her alanda olduğu gibi beslenme hizmetlerinde de şeffaflığa verdikleri önemi gösterdiklerini belirterek Akçakoca Gastronomi Mutfağının öğrencilere uygulama anlamında önemli katkıları olacağını sözlerine ekledi. - DÜZCE