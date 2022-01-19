Rektör Çakar öğrencilerle kardan adam yaptı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rektör Çakar öğrencilerle kardan adam yaptı

Rektör Çakar öğrencilerle kardan adam yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, öğrencilerle birlikte kampüste kardan adam yaptı.

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, öğrencilerle birlikte kampüste kardan adam yaptı.

Yurtta etkili olan kar yağışı nedeniyle bir çok ilde eğitim öğretime ara verildi. Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar'da dün akşam (18 Ocak) sosyal medya hesabından "Gençler yarın bize tatil yok. Sınavlar aynen devam. Sabah ulaşım sorunu sebebiyle sınavlara geç kalan olursa ve sorun yaşarsa bölüm başkanlığına dilekçe ile başvursun. Kardan adam yapmak için buluşabiliriz isterseniz" paylaşımını yaptı.

Söz verdi yaptı

Rektör Nigar Demircan Çakar'ın paylaşımının ardından birçok öğrenci kardan adam yapma teklifini beğendi. Rektör Çakar, sözünü tutarak öğle arasında Kampüs Orta Kafe öğrencilerle buluşarak kardan adan yaptı, keyifli vakit geçirdi. Öğrenciler bu günü öz çekim yaparak ölümsüzleştirdi. - DÜZCE

Rektör Çakar öğrencilerle kardan adam yaptı

Rektör Çakar öğrencilerle kardan adam yaptı

Rektör Çakar öğrencilerle kardan adam yaptı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Nigar Demircan Çakar, Düzce Üniversitesi, Rektör, kar, Yerel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title