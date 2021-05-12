Rektör Budak'tan bayram mesajı

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Pandemi nedeniyle buruk bir bayram sevinci yaşadıklarını ifade eden Rektör Prof. Dr. Budak, birlik ve beraberlik içerisinde bu zor günlerin aşılarak hep birlikte kutlanacak bayramlara tekrar kavuşmanın temennisini iletti.

Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, mesajında şu ifadelere yer verdi; "Son iki yıldır virüs salgını nedeniyle Ramazan Bayramımızı birbirimize sarılarak geçiremiyoruz. Tabi ki her şeyin başı sağlık. Temennimiz önümüzdeki yıllarda Ramazan Bayramını, ruhuna yakışır biçimde kutlamak. Önümüzdeki bayramlarda hep birlikte olmak dileğiyle, tüm islam aleminin bayramını kutluyor, en kalbi duygularla sağlık ve esenlikler diliyorum"

Kaynak: Bültenler