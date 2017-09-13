Rektör Bircan, Açtırdığı Su Kuyularının Ardından Afrika'da 100 Aileye Gıda Yardımı Yaptı

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, açlık ve susuzlukla mücadele eden Afrika'da açtırdığı su kuyularının ardından şimdi de 100 aileye gıda yardımı gönderdi.



Konferanslar için gittiği Afrika'da ADÜ'de öğrenim gören Afrikalı öğrenciler sayesinde yaşanan su sıkıntısı hakkında bilgi sahibi olan ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, "Bir Lira Bir Damla,100 Adımda Suya" projesi kapsamında Bangladeş'in Arakan kentinde kendi adına, Kamerun'da ise bir süre önce vefat eden kardeşi Ulviye Bircan adına su kuyusu açtırmıştı. İçme suyu çeşmesi de yaptırarak kuyuların orada yaşayan insanlar tarafından kullanılmaya başlamasını sağlayan Rektör Bircan, "İnsanlığa hayat veren bu gibi projelere her zaman sıcak bakıyoruz" demişti.



Sosyal projelere verdiği desteklerle kamuoyunun takdirini toplayan ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, sivil toplum örgütlerinin başlattığı Somali'ye acil gıda yardımı çağrısına da kayıtsız kalmadı. Rektör Bircan'ın kişisel olarak bağışladığı 100 ailelik gıda yardımı, İnfak Derneği aracılığıyla Somali'nin Baidoa bölgesindeki acil gıda bekleyen ailelere ulaştırıldı. - AYDIN