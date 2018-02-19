Rektör Bilgiç Samsun Afad'da

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Samsun İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünü (AFAD) ziyaret etti.

Ziyarette AFAD Müdür Vekili Yusuf Aysu'dan kurum ve çalışmaları hakkında bilgi alan Rektör Bilgiç, ardından AFAD'ın birimlerini Müdür Vekili Aysu'nun rehberliğinde gezerek kurumun ekipman ve araçlarının kullanım şekillerini uzman personel eşliğinde yerinde gözlemledi.

Kurumun Köpek Eğitim Merkezinde de arama kurtarma köpeklerinin kısa bir gösterisini izleyen Rektör Bilgiç ve Müdür Vekili Aysu bir süre eğitmenlerle sohbet etti.

Ziyarette ayrıca Müdür Vekili Yusuf Aysu, ziyaret anısı olarak Rektör Bilgiç'e AFAD'ın plaketini takdim etti. Rektör Bilgiç ise konukseverliğinden ötürü Müdür Vekili Yusuf Aysu'ya şükranlarını sunarken AFAD'ın ülkemiz için çok önemli bir sorumluluk ve görev üstlendiğini dile getirdi. - SAMSUN