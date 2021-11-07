Rektör Beydemir, Bakan Yardımcısı Soysal ile bir araya geldi

ANKARA (İHA) - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ertuğrul Soysal'ı makamında ziyaret etti.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere Ankara'ya gitti. Rektör Beydemir, ilk olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Süleyman Şahin ile bir araya geldi. Kurumları ile bakanlık arasında yapılacak projeler hakkında fikir alışverişi yapan Rektör Beydemir, ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ertuğrul Soysal'ı makamında ziyaret etti. - BİLECİK

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