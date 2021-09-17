Rektör Aldemir, Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'ı ağırladı - Haberler
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Rektör Aldemir, Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'ı ağırladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Rektör Aldemir, Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'ı ağırladı

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'i makamında ziyaret etti.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette duyduğu memnuniyeti belirten ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, ADÜ'nün eğitimin yanı sıra araştırma, sosyal ve kültürel faaliyetlere de önem verdiğini yeni akademik yılda da halk ile bütünleşmiş, bilimsel anlamda güçlü bir üniversite olarak çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.

Ziyarette bulunan heyet, 2021-2022 Akademik yılının ADÜ ve öğrencileri için hayırlı olmasını dileyerek sendika ve üniversite arasında eğitim alanında gerçekleştirilecek olan her türlü projeye hazır olduklarını belirtti.

Ziyaret, Rektör Aldemir'in Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'a hediye takdimi ile sona erdi. Ziyarette, Memur-Sen Aydın İl Başkanı Ali Aygül, Eğitim Bir-Sen Aydın 1 Nolu Şube Başkanı Fatih Taşpınar, Eğitim Bir-Sen Aydın 2 Nolu Şube Başkanı Fatih Abbak ve yönetim kurulu üyeleri de bulundu. - AYDIN

Rektör Aldemir, Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'ı ağırladı

Rektör Aldemir, Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'ı ağırladı

Rektör Aldemir, Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'ı ağırladı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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