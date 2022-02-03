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Rektör Aktekin'den Kıratlı'ya ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Rektör Aktekin'den Kıratlı'ya ziyaret

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Dr. Metin Kıratlı'yı ziyaret etti.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Dr. Metin Kıratlı'yı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı ve Yükseköğretim Kurulu Üyesi Dr. Metin Kıratlı'yı makamında ziyaret eden ve üniversitenin fiziki ve akademik gelişimine dair kendilerine bilgi veren Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, üniversitenin belirlediği hedefler doğrultusunda yürüttüğü çalışmalara değindi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Rektör Aktekin'e teşekkür eden Dr. Kıratlı ise, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nin yürüttüğü çalışmaların memnuniyet verici olduğunu belirterek, Rektör Aktekin ve yönetimine başarılı çalışmalarının devamı temennisinde bulundu. - NEVŞEHİR

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Metin Kıratlı, Semih Aktekin, Rektör, Yerel, Haber

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