Rektör Akgül, topluluk danışmanları ile bir araya geldi

30.12.2019 13:06 | Son Güncelleme: 30.12.2019 13:11

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, üniversite bünyesindeki öğrenci topluluklarının akademik danışmanları ile buluştu.



Toplantıya Rektör Akgül'ün yanı sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Birol Üner, İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Akgül ile Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Cahit Suci de katıldı. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı VIP Salonunda gerçekleştirilen kahvaltılı toplantının açılış konuşmasını yapan Daire Başkanı Cahit Suci, topluluklarla ilgili istatistiki bilgileri paylaşarak toplulukların görev ve sorumluluklarından bahsetti.



"Organize ve planlı etkinliklerle süreç daha sağlıklı işleyecektir"



KMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Birol Üner ise toplulukların düzenlemiş oldukları etkinliklerin daha faydalı hale getirilmesi için planlamanın önemine değinerek, "Topluluklarımız etkinliklerini daha organize ve planlı bir şekilde yaparlarsa süreç daha sağlıklı işleyecektir. Faaliyet raporlarında olmayan etkinliklerin sürece eklenmesi birtakım sıkıntılara yol açabiliyor. Bu durumu hep birlikte daha iyi bir iletişim yolu ile düzeltebiliriz" dedi.



"Topluluklarımıza imkanlarımız dahilinde destek vermeye devam edeceğiz"



KMÜ Rektörü Prof. Dr. Akgül ise, öncelikle toplulukların akademik danışmanlarına söz vererek düşüncelerini ve önerilerini dinledi. Danışmanlar nezdinde öğrencilerin isteklerini daha iyi değerlendirebilmek amacıyla bu toplantıyı gerçekleştirdiklerini söyleyen Rektör Akgül, "Sizlerin görüşleri doğrultusunda daha iyi şeyler ortaya koyacağımızı düşünüyorum. Üniversitemiz kaynaklarının ve zamanın daha verimli kullanılabilmesi adına daha planlı bir şekilde yol izlenmesi gerekiyor. Çok sayıda etkinlik yerine daha az sayıda fakat nitelikli etkinlikler düzenlemeye gayret gösterelim. İmkanlarımız dahilinde yapılabilecek düzenlemelerle topluluklara her zaman destek vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.



Toplantı, fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - KARAMAN

Kaynak: İHA