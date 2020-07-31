Rekreasyon alanının üst kısmındaki otluk alanda yangın İZMİR'in Bornova ilçesinde bulunan Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Buz Pisti üst kısmındaki otluk alanda yangın çıktı.

İZMİR'in Bornova ilçesinde bulunan Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Buz Pisti üst kısmındaki otluk alanda yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Buz Pisti üst kısmındaki otluk alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Kaynak: DHA