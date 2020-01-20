Reklamcılık Sektörünün Marka Kadını: Gülay Şele

20.01.2020 14:53 | Son Güncelleme: 20.01.2020 15:26

Bu röportajın fotoğraflarını seçerken son kareyi de özellikle paylaşmak istedim. Çünkü son karede, toplumsal kalkınmaya katkı sağlayan bir kadının adil gücünü görüyorum; yakından tanıdığım, huyunu suyunu, çalışma disiplinini, çalışkanlığını iyi bildiğim sevgili Gülay Şele. Birçok başarılı organizasyonuna, tuttuğunu her zaman kopardığına şahit oldum. Bu fotoğraf ise başka bir gurur! İstanbul Reklamcılar Esnaf Odası, 8 yılın ardından seçimli genel kurulunu geçen yıl gerçekleştirerek yönetimini belirledi, üstelik bu yönetimin başkanı bir kadın oldu: Gülay Şele. Kadın emeği, kadının iş hayatına kattığı anlam bir başka... Kadınlar futbol antrenörü, kadınlar sanayi şirketlerinin başında, kadınlar şantiyede, kadınlar çetinceviz…

''Marka Kadın'' olmak, bu tanım sizin için ne ifade ediyor?

Öncelikle şunu belirteyim kadın olmak çok özel. Kadınların güçlerini farketmeleri, üstün yeteneklerini işlerine yansıtarak fark yaratmaları, diğer insanlardan bir adım öne götürüyor. Teşekkür ederim marka kadın yorumunuz için ama inanın her kadın özel ve marka, bizim gibi iş insanları…Sadece bazılarımız verilen özelliği biraz daha öne çıkartabiliyoruz sanırım.

Reklam sektöründe uzun yıllar çalışmış, yapımcılık, dernek başkanlığı işleri yapan rol model bir kadınsınız. Biz sizi bu şekilde ifade ediyoruz. Sizin kendinizi anlattığınız kelimeleriniz neler, marka yolculuğunuzun başlangıç süreci nasıl gerçekleşti? Gülay Şele markası nasıl oluştu?

20 yıldır sektördeyim. Önce kurumsal firmalarda reklam sektöründe çalıştım, kendimi hazır hissettiğimde de kendi şirketimi kurarak yine sektöre hizmet etmeye, yararlı olmaya çalıştım. Sanırım çalışkanlık benim için en önemli kelime. Hızlı olmak ve yılmamak ise özellikle bizim işimizde çok önemli. İş hayatında her gün yeni bir sorunla karşılaşabiliyoruz, önemli olan bu sorunlar karşısında gerekli çözüm yöntemlerini bulmak ve hiçbir zaman vazgeçmemek. Hata yapılabilir, en önemlisi bunlardan ders alıp aynı hatayı tekrar etmemektir.

Bir ''Marka Kadın'' olarak markanızın, Türkiye'nin size olan ihtiyacıyla ilgili ne söylersiniz?

Ben insanlara yılmamayı ve vazgeçmemeyi öğretmek isterim. Her gün yeni bir gün, dün ne yaşarsak yaşayalım bugün yeni bir gün olarak başlamalıyız. Aldığımız başarı da aldığımız yenilgi de dünde kaldı. O yüzden başarı sarhoşluğuna da başarısızlığın ümitsizliğine de kapılmamalı yeni güne başlamalıyız.

Bu yıl hangi proje üzerinde çalışıyorsunuz?

Başkanı olduğum Reklamcılar Esnaf Odası üyelerinin daha fazla haklardan yararlanması için markalar ile iş birlikleri yapıyoruz. İş hayatındaki kadın istihdamını artırmak için çaba sarf ediyoruz.

Bir iş kadını için ''Başarı''nın tanımı ne olmalıdır? Siz başarıyı nasıl tanımlıyorsunuz?

Başarı hiç yenilmemek değil, yenildikten sonra pes etmeden tekrar ayağa kalkmak benim nazarımda. Evet eşit şartlarda doğmuyoruz ama çalışarak şartları eşitlemek ülkemizde mümkün. O yüzden çalışmaya her koşulda devam etmeli, paylaşımcı olmalıyız.

Marka, değer, emek…. Bu üç kelimeyi sizin görüşünüzle okuyucularımızla paylaşmak istersek, bize cümlenizi yazar mısınız?

Markalaşma elbette ki çok önemli. Fark yaratmak, rakiplerden kendimizi farklılaştırmak, verilen hizmet ve karşı tarafa verdiği emek, paranın karşılığını vermek çok önemli. Emek harcamadan bir şeyin olacağına inanmıyorum, şans tabii ki iş hayatında da var ama emek harcamadan bir şeyi kazanmak temelsiz bir binaya sahip olmak demek. İlk depremde hatta ilk sert esen bir rüzgarda yerle bir olacaktır. Değerlerinizin olması önemli iş hayatında, savunduğunuz değerlerle fark yaratabilirsiniz.

Karşınızda kendisine güvenmeyen ve potansiyelinin farkında olmayan bir kadın gördüğünüzü düşünün. Haydi ona ilham verelim. Ne söylersiniz?

Öncelikle ona ne kadar özel olduğunu söylerdim. Kendi gücünün farkına varması gerektiğini belirtir, yılmadan yıkılmadan karşılaştığı güçlüklerle baş etmenin anahtarının kendinde olduğunu, bunu fark etmesi gerektiğini ona söylerdim. Geçmişin geleceğine engel olmayacağını, her yeni günle birlikte ona verilmiş yeni bir şansın olduğunu bu yüzden kendine gelmesi gerektiğini, bugün geç olmadığını, yeniden başlayacak gücün kendisinde olduğunu söylerdim. Hazırsak başlayalım der ve onunla o işe girerdim??

5 yıl içinde hangi projeleri hayata geçirmeyi planlıyorsunuz?

4 yıl Reklamcılar Esnaf Odası başkanlığım devam edecek, ulaşmadığım hiçbir üyemin kalmayacağını umuyorum. Bu sürenin sonunda yönetmek istediğim iki proje var bunları yerine getirmek istiyorum. İş hayatında kadınların istihdamının artması için projeleri hayata geçirmek istiyorum. Sonrasında da yine siyasetteki kadın sayısının artması için uğraşmak ve başarılı bir kadın belediye başkanı olmayı istiyorum.

Kişisel markanız ile ilgili ne söylensin, nasıl konuşulsun istersiniz?

Çalışkanlığımın ve karşılaştığı zorluklarla hiç yılmadığımın konuşulması beni mutlu eder.