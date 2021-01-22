Reklam teklifi alan Aleyna Tilki gözünü yükseklere dikti: Tarkan ya da Ajda Pekkan oynarsa düşünürüm
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Reklam teklifi alan Aleyna Tilki gözünü yükseklere dikti: Tarkan ya da Ajda Pekkan oynarsa düşünürüm

22.01.2021 22:33 | Son Güncelleme: 22.01.2021 22:45
Reklam teklifi alan Aleyna Tilki gözünü yükseklere dikti: Tarkan ya da Ajda Pekkan oynarsa düşünürüm

Son yıllardaki çıkışıyla sosyal medyada ve magazin dünyasında sıkça gündeme gelen Aleyna Tilki yaptığı son açıklamayla ortalığı karıştırdı. Exxen'de yayınlanan "İşte Bu Benim Masalım" dizisi ile oyunculuk kariyerine adım atan Aleyna Tilki, bir parfüm firmasından gelen reklam teklifini farklı bir dille reddetti.

İlk olarak Yetenek Sizsiniz yarışmasına katılan ve orada söylediği şarkıyla ünlenen şarkıcı Aleyna Tilki şimdilerde Acun Ilıcalı'nın Exxen platformunda İşte Bu Benim Masalım dizisiyle oyunculuğa adım attı. Yaptığı açıklamalarla çokça tartışılan Aleyna Tilki yine çok konuşulacak bir olayla gündeme geldi. Genç şarkıcı kendisine yapılan reklam teklifini Tarkan ve Ajda Pekkan'dan örnek vererek reddetti.

ALEYNA TİLKİ'NİN GÖZÜ YÜKSEKLERDE

Aleyna Tilki, bir parfüm firmasından gelen reklam teklifini "Eğer bir gün Tarkan ya da Ajda Pekkan bir parfüm reklamında oynarsa bu konuyu o zaman düşünebilirim." yanıtıyla reddetti.

Tilki'nin bu sözleri sosyal medya kullanıcıları tarafından ağır eleştirilere neden oldu.

Haber Yorumları (1)
MEHMET: Baska bir küreysel kurban Doymaz yaratik lar
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