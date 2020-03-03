Rejime ait L-39 savaş uçağı düşürüldü

03.03.2020 16:01 | Son Güncelleme: 03.03.2020 16:01

Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında rejime ait bir L-39 tipi savaş uçağı Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düşürüldü.



İdlib'de yürütülen Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında rejime ait eğitim uçağı olarak bilinen Aero L-39 Albatros savaş uçağı Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düşürüldü. Aero L-39 Albatros Çek Cumhuriyeti'nin yüksek performanslı eğitim uçağı ve L-29 Delfin'in yerini almıştır. İlk ikinci nesil jet eğitim uçağıdır. Geliştirilmiş tipleri L-59 Albatros ve L-139'dur. Dünya'da yaklaşık 30 ülkenin servisinde 2 bin 800 uçak vardır ve L-139 Alca yavaş yavaş bu uçaktan geliştirilmiştir. Albatros çok yönlüdür, temel ve gelişmiş eğitim uçağı olduğu kadar hafif saldırı görevlerini de yerine getirebilme kabiliyeti vardır ve Dünya'da geniş ölçüde kullanılan bir eğitim uçağıdır.



L-39 hangi ülkelerin envanterinde bulunuyor?



Azerbaycan, Cezayir, Afganistan, Ermenistan, Bangladeş, Bulgaristan, Kamboçya, Küba, Çek Cumhuriyeti, Çekoslovakya, Doğu Almanya, Mısır, Estonya, Etiyopya, Gürcistan, Macaristan (2009'da kullanımdan çekti, L-159'larla değiştirilecek), Irak, Kazakistan, Kırgızistan, Libya, Litvanya (yeni motor ve yeni avyonikler. L-159 alımı teklif edilmiştir), Nikaragua, Nijerya, Kuzey Kore, Romanya, Rusya, Slovakya, Sovyetler Birliği, Suriye, Tayland ( L-39ZA/ART), Tunus, Türkmenistan, Uganda, Ukrayna, ABD, Özbekistan, Vietnam, Yemen. - İDLİB

Kaynak: İHA