Reinhard Genzel kimdir, kaç yaşında? Reinhard Genzel biyografisi

Nobel Ödüllü bilim insanı Reinhard Genzel, Freiburg Üniversitesi'nde doktorasını tamamladı ve Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezii'nde görev yaptı. California Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak da çalışmalarına devam eden Reinhard Genzel biyografisi haberimizde.

Reinhard Genzel , 2020 Nobel Ödülleri'nde fizik alanında ödüle layık görülenler arasında yer aldı. Genzel, Shaw Astronomi Ödülü seçim komitesinde yer almaktadır. 2007 yılında Albert Einstein Madalyası kazanmıştır. İşte, ayrıntılar...

REİNHARD GENZEL KİMDİR?

Bilim insanı Genzel, 24 Mart 1952 yılında Almanya'da dünyaya geldi. Genzel, doktorasını Freiburg Üniversitesi'nde 1978 yılında tamamladı. Bonn Üniversitesi'nde fizik okuyan Genzel, aynı yıl Max Planck Radyo Astronomi Enstitüsü'nde (Max Planck Institute for Radio Astronomy)radyoastronomi üzerine doktora tezini hazırladı.

Cambridge, Massachusetts'te bulunan Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezii'nde de görev alan Reinhard Genzel, daha sonra, 1980'den 1982'ye kadar Miller Üyesi ve 1981'den itibaren Berkeley, California Üniversitesi Fizik Bölümünde Doçent ve öğretim üyesi olarak görev yaptı. 1986'da Max Planck Topluluğu'nun Bilimsel Üyesi ve Dünya dışı Fizik için Max Planck Enstitüsü ve 1988'den beri fahri profesör olduğu Ludwig-Maximilians-Universität München'de konferanslar verdi.

1999'dan beri, Berkeley'deki California Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak da bulunmaktadır. Aynı zamanda Shaw Astronomi Ödülü seçim komitesinde yer almaktadır. Reinhard Genzel, kızılötesi ve submilimetre astronomiyi inceliyor. O ve grubu, astronomi için yer ve uzay temelli enstrümanlar geliştirmede aktif rol oynamaktadır. Samanyolu'nun merkezinde, Yay A * çevresinde yıldızların hareketlerini izlemek için yeteneklerini kullanan Genzle ve grubu şu anda kara delik olarak bilinen çok büyük bir nesnenin etrafında döndüklerini gösterdi. Genzel, galaksilerin oluşumu ve evrimi çalışmalarında da aktiftir. Reinhard Genzel ve arkadaşları Temmuz 2018'de S2/ S0–2 yıldızının, dönüş hızı hakkında bilgileri kaydetmiştir.

ÖDÜLLERİ

Miller Araştırma Bursu, 1980–1982

Otto Hahn Madalyası, Max-Planck-Gesellschaft, 1980

Başkanlık Genç Araştırmacı Ödülü, Ulusal Bilim Vakfı, 1984

Newton Lacy Pierce Ödülü, American Astronomical Society, 1986

Gottfried Wilhelm Leibniz Ödülü, Deutsche Forschungsgemeinschaft, 1990

De Vaucouleurs Madalyası, Teksas Üniversitesi, 2000

Prix ??Jules Janssen, Société astronomique de France (Fransız Astronomi Topluluğu), 2000

Deneysel fizik için Stern Gerlach Madalyası, Deutsche Physikalische Gesellschaft, 2003

Balzan Kızılötesi Astronomi Ödülü, 2003

Albert Einstein Madalyası, 2007

Shaw Ödülü, 2008

"Galileo 2000" Ödülü, 2009

Karl Schwarzschild Madalyası, Deutsche Astronomische Gesellschaft, 2011

Crafoord Ödülü, İsveç Kraliyet Akademisi, 2012

Tycho Brahe Ödülü, Avrupa Astronomi Derneği, 2012

Harvey Ödülü, Technion Institute, İsrail, 2014

Herschel Madalyası, Royal Astronomical Society, 2014

Nobel Fizik Ödülü, 2020