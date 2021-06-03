Regnum Carya Esports yenilenmiş Valorant kadrosunu duyurdu
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Regnum Carya Esports yenilenmiş Valorant kadrosunu duyurdu

Regnum Carya Esports yenilenmiş Valorant kadrosunu duyurdu
Playerbros - Haberler | Gamegar

Regnum Carya Esports (CaryaRegnum) Valorant kadrosunu tanıttı!

Türkiye espor sahnesinin yeni ekiplerinden olan Regnum Carya Esports Valorant kadrosunu yeniledi. Daha önce Antalyaspor Esports ismiyle mücadele etmiş olan organizasyon yakın zamanda isim değişikliğine giderek Regnum Carya Esports adı altında mücadele etmeye başlamıştı. Organizasyon Valorant sahnesinde hali hazırda bulunan kadrolarını revize etti ve yeni oyuncularını tanıttı.

Organizasyon yaptığı paylaşımlarla Valorant kadrosunun yeni oyuncularını teker teker duyurdu. Yapılan paylaşımlarda her oyuncu için ayrı ayrı hoş geldin mesajı yayınlandı.

Regnum Carya Esports Valorant Kadrosu

Ahmet Faruk 'Lank1' Öcal

Mert 'froz' Çolak

Berkay 'Ravanue' Dönmez

Eren ' Furstinn' Denizhan

Baransel 'Baransel' Nasırcan

Eren 'Quantum' Arslan (Oyuncu/Analist)

Yılmaz Kaan 'optx' Tınkaz (Koç)

Organizasyonun eski kadrosunda bulunan Lank1, Ravanue ve optx kadrodaki yerlerini korurken kadroya 4 yeni oyuncu katıldı. Takım 6 oyunculu kadro formatında oynamayı tercih ederken Quantum takımda hem analist hem de oyuncu olarak yer alacak.

Organizasyon önceki kadrosuyla VCT Aşama 1 Chalengers 3 elemelerinde çeyrek finale çıkma başarısı göstermişti. Son olarak katıldıkları VCT Aşama 2 Challengers 2 elemelerinde ise son 32 turunda elenerek turnuvaya veda etmişlerdi.

Playerbros ekibi olarak yeni kadroya ve Regnum Carya Esports'a başarılar diliyoruz!

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Kaynak: Playerbros

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