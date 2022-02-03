Regaip Kandili gecesi ve günü ne zaman 2022? Regaip Kandili gecesi bugün mü? Regaip Kandili günü yarın mı?

Regaip Kandili mübarek 3 ayların ilki olan Receb ayının ilk kandilidir. Regaip kandilinin günü ve gecesi ne zaman denk geliyor merak ediliyor. Peki, Regaip Kandili günü ve gecesi ne zaman 2022? Regaip Kandili gecesi bugün mü? Regaip Kandili günü yarın mı? Detaylar haberimizde...

REGAİB KANDİLİ NE ZAMAN? (REGAİB KANDİLİ GÜNÜ VE GECESİ)

Regaip kandili Recep ayının ilk cuma gecesidir. Yani bu yıl Regaip kandili 3 Şubat Perşembe akşamına denk gelmektedir. Regaip kandil gecesi 3 Şubat Perşembeyi 4 Şubat Cumaya bağlayan gecedir.

2022 Regaip kandili gecesi : 3 Şubat Perşembeyi 4 Şubat Cuma'ya bağlayan gece. 3 Şubat Perşembe akşam namazı ile başlayacak.

3 Şubat Perşembeyi 4 Şubat Cuma'ya bağlayan gece. 3 Şubat Perşembe akşam namazı ile başlayacak. 2022 Regaip kandili günü : 4 Şubat Cuma günü sabah namazından akşam namazına kadar olan süre.

REGAİP KANDİLİ GECESİ NE ZAMAN?

Regaip Kandili'nin gecesi 3 Şubat Perşembe'yi 4 Şubat Cuma gününe bağlayan gece idrak edilecektir. Yani Regaip Kandili gecesi bugün 3 Şubat 2022 Perşembe günü akşam namazı ile başlayacaktır. Regaip kandili gecesi 4 Şubat sabah namazı ile bitmiş olacak.

REGAİP KANDİLİ GÜNÜ NE ZAMAN?

Regaip Kandili'nin günü ise 4 Şubat Cuma günü sabah namazından akşam namazına kadar olan vakittir. Dinimizde geceler önce geldiği için kandil gecesi bir önceki günün gecesinde olmaktadır.

2022 KANDİL GÜNLERİ NE ZAMAN?

2022 yılı için kandillerin tarihleri aşağıdaki gibidir:

Regaip Kandili : 3 Şubat 2022 Perşembe

3 Şubat 2022 Perşembe Miraç Kandili : 27 Şubat 2022 Pazar

27 Şubat 2022 Pazar Berat Kandili : 17 Mart 2022 Perşembe

17 Mart 2022 Perşembe Kadir Gecesi : 27 Nisan 2022 Çarşamba

27 Nisan 2022 Çarşamba Mevlid Kandili : 7 Ekim 2022 Cuma

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