Regaip Kandili gecesi ve günü ne zaman 2022? Regaip Kandili gecesi bugün mü? Regaip Kandili günü yarın mı?
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3 Şubat Perşembe akşam namazı ile birlikte Regaip Kandili'ne girmiş olacağız. Regaip kandiliniz mübarek olsun! 3 ayların ilk kandili Regaip Kandili'dir. Regaip Kandili'nin günü ve gecesi 2022 yılında ne zamandır merak ediliyor. Peki, Regaip Kandili günü ve gecesi ne zaman 2022? Regaip Kandili gecesi bugün mü? Regaip Kandili günü yarın mı? İşte tarihleri...
Regaip Kandili mübarek 3 ayların ilki olan Receb ayının ilk kandilidir. Regaip kandilinin günü ve gecesi ne zaman denk geliyor merak ediliyor. Peki, Regaip Kandili günü ve gecesi ne zaman 2022? Regaip Kandili gecesi bugün mü? Regaip Kandili günü yarın mı? Detaylar haberimizde...
Regaip kandili Recep ayının ilk cuma gecesidir. Yani bu yıl Regaip kandili 3 Şubat Perşembe akşamına denk gelmektedir. Regaip kandil gecesi 3 Şubat Perşembeyi 4 Şubat Cumaya bağlayan gecedir.
- 2022 Regaip kandili gecesi : 3 Şubat Perşembeyi 4 Şubat Cuma'ya bağlayan gece. 3 Şubat Perşembe akşam namazı ile başlayacak.
- 2022 Regaip kandili günü : 4 Şubat Cuma günü sabah namazından akşam namazına kadar olan süre.
Regaip Kandili'nin gecesi 3 Şubat Perşembe'yi 4 Şubat Cuma gününe bağlayan gece idrak edilecektir. Yani Regaip Kandili gecesi bugün 3 Şubat 2022 Perşembe günü akşam namazı ile başlayacaktır. Regaip kandili gecesi 4 Şubat sabah namazı ile bitmiş olacak.
Regaip Kandili'nin günü ise 4 Şubat Cuma günü sabah namazından akşam namazına kadar olan vakittir. Dinimizde geceler önce geldiği için kandil gecesi bir önceki günün gecesinde olmaktadır.
2022 yılı için kandillerin tarihleri aşağıdaki gibidir:
- Regaip Kandili : 3 Şubat 2022 Perşembe
- Miraç Kandili : 27 Şubat 2022 Pazar
- Berat Kandili : 17 Mart 2022 Perşembe
- Kadir Gecesi : 27 Nisan 2022 Çarşamba
- Mevlid Kandili : 7 Ekim 2022 Cuma