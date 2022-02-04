Regaib Kandili dolayısıyla kandil simidi dağıtıldı

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Mübarek Üç Ayların başlangıcı olan Regaib Kandili dolayısıyla vatandaşların kandilini kutlayarak kandil simidi ikram etti.

Perşembe Pazarı girişindeki alışveriş merkezi önünde Süleymanpaşalılarla kandilleşen Başkan Yüksel, kandil simidi ikram ederek kutsal ayların başlangıcını tebrik etti.

Regaib Kandili dolayısıyla gerçekleştirilen kandil simidi dağıtımına Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'e, Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Uzunlar, Şenol Karaküçük ve Gökhan Saygı ile AK Parti Süleymanpaşa İlçe Başkanı Sezayi Çetin de eşlik etti.

Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen kandil simidi dağıtımı sonrası açıklamada bulunan Başkan Yüksel, "Mübarek Üç Ayların başlangıcını müjdeleyen Regaib Kandili dolayısıyla, vatandaşlarımıza kandil simidi ikramında bulunduk.Bu vesile ile Süleymanpaşa'da yaşayan tüm hemşehrilerimizin de Mübarek Regaib Kandilini kutluyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.

Öte yandan, Başkan Yüksel Perşembe Pazarı girişinde kandil simidi dağıtırken, eş zamanlı olarak belediye personeli tarafından esnafa da kandil simidi dağıtımı gerçekleştirildi. - TEKİRDAĞ