Refüje çıkarak tabelaya çarptı: 1 yaralı
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Refüje çıkarak tabelaya çarptı: 1 yaralı

Refüje çıkarak tabelaya çarptı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı / Harun Yıldız - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin İzmit İlçesinde kontrolünü kaybeden tır refüje çıkarak tabelaya çarptı.

Kocaeli'nin İzmit İlçesinde kontrolünü kaybeden tır refüje çıkarak tabelaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola devrilen tabela trafikte yoğunluğa sebep olurken, kazada tır sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Olay, Kocaeli'nin İzmit İlçesi D-100 Karayolu İstanbul istikameti Kuruçeşme mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şadi T.(55) yönetimindeki 41 KL 548 plakalı palet yüklü tır yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkıp refüje çıkarak tabelaya çarptı. Sürücü çarpmanın etkisiyle hafif şekilde yaralanırken tabela yola devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım Ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü yapılan ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı Seka Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Devrilen tabela trafiği kilitledi

Tırın çarpması neticesinde yola devrilen tabela trafikte yoğunluğa sebep olurken polis ekipleri yolda güvenlik önlemleri aldı. Devrilen tabela ve kazaya karışan tırın kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Refüje çıkarak tabelaya çarptı: 1 yaralı
Refüje çıkarak tabelaya çarptı: 1 yaralı
Refüje çıkarak tabelaya çarptı: 1 yaralı
Refüje çıkarak tabelaya çarptı: 1 yaralı
Refüje çıkarak tabelaya çarptı: 1 yaralı
Refüje çıkarak tabelaya çarptı: 1 yaralı
Refüje çıkarak tabelaya çarptı: 1 yaralı
Refüje çıkarak tabelaya çarptı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Harun Yıldız

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