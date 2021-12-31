REFÜJE ÇIKAN YOLCU OTOBÜSÜ AĞAÇ VE AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPTI - Haberler
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REFÜJE ÇIKAN YOLCU OTOBÜSÜ AĞAÇ VE AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince refüje çıkan yolcu otobüsünün muavini yaralandı.

ALANYA, ANTALYA (DHA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince refüje çıkan yolcu otobüsünün muavini yaralandı.

Kaza, saat 03.00 sularında Afyonkarahisar, Antalya karayolunun 65'inci kilometresinde meydana geldi. Alanya, Bursa seferi yapan Bünyamin Altınışık, kullandığı 34 CJB 016 plakalı yolcu otobüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Refüje çıkan otobüs, demir çitleri, aydınlatma direğini ve 3 ağacı kırdı. Otobüs, refüje çıktıktan yaklaşık 100 metre sonra durdu.

Kazada hafif yaralanan muavinin Sandıklı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yolcular ise başka otobüsle yolculuklarına devam etti. Otobüs şoförü Bünyamin Altınışık ifadesine başvurulmak üzere karakola götürüldü.

REFÜJE ÇIKAN YOLCU OTOBÜSÜ AĞAÇ VE AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPTI

REFÜJE ÇIKAN YOLCU OTOBÜSÜ AĞAÇ VE AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPTI

REFÜJE ÇIKAN YOLCU OTOBÜSÜ AĞAÇ VE AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPTI

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