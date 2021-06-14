Refahiye'de cemevi inşaatının temeli atıldı
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Refahiye'de cemevi inşaatının temeli atıldı

Refahiye'de cemevi inşaatının temeli atıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde hayırsever bir işadamı tarafından yaptırılan cemevi inşaatının temeli atıldı.

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde hayırsever bir işadamı tarafından yaptırılan cemevi inşaatının temeli atıldı.

Vali Mehmet Makas, Refahiye ilçesinde yaptırılan Hacı Bektaşi Veli Anadolu Kültür Vakfı, Refahiye Şubesi ve Cemevi'nin temel atma törenine katıldı. Erzincanlı hayırsever işadamı tarafından yaptırılan Hacı Bektaşi Veli Anadolu Kültür Vakfı, Refahiye Şubesi ve Cemevi'nin temel atma töreninde yapılan konuşmalarda Alevisiyle Sunnisiyle Anadolu insanının birlik ve beraberlik içerisinde yaşadığının altı çizildi.

Vali Mehmet Makas, Erzincan halkının kardeşliğine, birliğine ve beraberliğine hizmet edecek olan Refahiye Cemevi'nin hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulunarak; "Erzincan birliğin ve dirliğin kentidir, Erzincan'da Sunnisi, Alevisi, Kürdü, Türkü kardeştir. Etle tırnak gibidir ve bu böyle ilelebet devam edecektir. Yeter ki birbirimizi sevelim, diyaloğa açık olalım, birbirimizin derdi ile dertlenelim. Zaten etle tırnak gibi olmuşuz, oyunlara gelmeyelim" dedi.

Konuşmaların ardından dualar ve kurban kesimi eşliğinde protokol heyeti tarafından cemevi inşaatının temel atıldı. - ERZİNCAN

Refahiye'de cemevi inşaatının temeli atıldı
Refahiye'de cemevi inşaatının temeli atıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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