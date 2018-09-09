Reeder'ın Samsun'da Kurduğu Tesis Telefon Üretmeye Başladı!

reeder'ın yaklaşık 8 milyon TL yatırım yaparak faaliyete geçirdiği ve yaklaşık 100 kişinin çalıştığı telefon üretim tesisinin açılışı reeder kurucu ortakları Uygar Saral ve Sezen Sungur Saral'ın ev sahipliğinde yapıldı. Açılışa aralarında Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin Kaynak, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Canik Belediye Başkanı Osman Genç, Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ve Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu ile şehrin önde gelen isimleri katıldı.