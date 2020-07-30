Reddit'ten bir sızıntı haberi daha! MS Flight Simulator 2020 beta sızıntıları
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Reddit'ten bir sızıntı haberi daha! MS Flight Simulator 2020 beta sızıntıları

MS Flight Simulator 2020 pek çok oyuncu tarafından çok bekleniyor, fakat Microsoft çok fazla detay vermekten yana değil. Bu nedenle oyundan çok fazla sızıntı haberi geliyor. MS Flight Simulator çıkış tarihi, hikayesi, neler sunuyor? MS Flight Simulator fiyatı ne kadar? MS Flight Simulator sistem gereksinimleri neler? Xbox Game Pass ile ulaşılabilir

30.07.2020 10:51 | Son Güncelleme: 30.07.2020 11:12

Microsoft tarafından Microsoft Windows için hazırlanmış bir uçuş simülatörü olan Microsoft Flight Simulator, bilgisayar-eğlence sektörünün en eski ve en başarılı ürünlerindendir.

MS FLIGHT SIMULATOR NELER SUNUYOR?

Yeni nesil Microsoft Flight Simulator'da hafif uçaklardan geniş gövdeli jetlere kadar en ayrıntılı ve gerçek uçakları uçurun. Dinamik ve yaşayan bir dünyada gece uçuşlarında, gerçek zamanlı atmosfer simülasyonuna sahip canlı hava durumunda zorluklara karşı uçuş yeteneklerinizi test edin. Dünyada istediğiniz bir yere kendi uçuş rotanızı oluşturun. Dünya parmaklarınızın ucunda.

HDR: HDR işlevi, desteklenen oyunlar ve TV'ler ile kullanılabilir.

Reddit'ten bir sızıntı haberi daha! MS Flight Simulator 2020 beta sızıntıları

Dünyayı Keşfedin

37 binden fazla havaalanının, 2 milyon şehrin, 1,5 milyar binanın, gerçek dağların, yolların, ağaçların, nehirlerin, hayvanların, trafiğin ve daha fazlasının bulunduğu şaşırtıcı derecede detaylı dünyada gezinin.

Kanatlanın

Hafif uçaklardan ticari jetlere kadar çok çeşitliliğe sahip uçaklarla, etkileşimli ve vurgulu araç rehberi ve kontrol listeleriyle seviyenize göre ölçeklenen deneyim sayesinde pilotluk yeteneklerinizi güçlendirin.

Reddit'ten bir sızıntı haberi daha! MS Flight Simulator 2020 beta sızıntıları

Yeteneklerinizi Test Edin

Doğru rüzgar hızı ve yönü, sıcaklık, nem, yağmur ve şimşek dahil olmak üzere gerçek zamanlı canlı hava durumuyla gece veya gündüz uçun.

MS FLIGHT SIMULATOR SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

En düşük sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi Windows 10 (v. 1909)

İşlemci Intel i5-4460, Ryzen 3 1200

GPU NVIDIA GTX 770, Radeon RX 570

Bellek 8 GB RAM, 2 GB VRAM

Depolama Alanı 150 GB

DirectX DirectX 11

Reddit'ten bir sızıntı haberi daha! MS Flight Simulator 2020 beta sızıntıları

MS FLIGHT SIMULATOR FİYATI

Standard Edition : 350,00 TL

Xbox Game Pass for PC (Beta) içerisinde yer alır.

Yeni nesil Microsoft Flight Simulator'da hafif uçaklardan geniş gövdeli jetlere kadar en ayrıntılı ve gerçek uçakları uçurun. Dünya parmaklarınızın ucunda.

Microsoft Flight Simulator, benzersiz uçuş modellerine sahip son derece detaylı 20 uçak ve özenle tasarlanmış 30 havaalanı içerir.

Deluxe Edition: 550,00 TL

Deluxe Edition, Microsoft Flight Simulator'ın tüm içeriğinin yanı sıra benzersiz uçuş modellerine sahip son derece gerçekçi 5 ek uçak ve özenle tasarlanmış 5 ek havaalanı içerir.

Premium Deluxe Edition: 725,00 TL

Premium Deluxe Edition, Microsoft Flight Simulator'ın tüm içeriğinin yanı sıra benzersiz uçuş modellerine sahip son derece gerçekçi 10 ek uçak ve özenle tasarlanmış 10 ek havaalanı içerir.

MS FLIGHT SIMULATOR ÇIKIŞ TARİHİ

18 Ağustos 2020 tarihinde Xbox Game Pass for PC (Beta) ile erişilebilir.

Meraklısı için, sızıntı görüntülerine buradanulaşılabilir.

Reddit'ten bir sızıntı haberi daha! MS Flight Simulator 2020 beta sızıntıları

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