Red Notice ne zaman yayınlanacak? Red Notice konusu ne? Red Notice oyuncuları kimler?

Dwayne Johnson, Ryan Reynolds ve Gal Gadot'un başrollerini paylaştığı yeni komedi-aksiyon gerilim filmi "Red Notice", bu sonbaharda Netflix'te gösterime giriyor. Yyın tarihini merak eden sinemaseverler Red Notice ne zaman yayınlanacak? Diye aratmaktadırlar. Peki, Red Notice ne zaman yayınlanacak? Red Notice konusu ne? Red Notice oyuncuları kimler? İşte detaylar haberimizde…

RED NOTICE NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Dwayne Johnson, Ryan Reynolds ve Gal Gadot'un başrollerini paylaştığı yeni komedi-aksiyon gerilim filmi "Red Notice", bu sonbaharda Netflix'te gösterime giriyor. Johnson, perşembe sabahı sosyal medya platformlarında "Red Notice"in 12 Kasım'da vizyona gireceğini duyurdu ve Netflix ilk görseli yayınladı. Twitter'da siren, ateş ve Dünya emojileriyle süslenmiş bir mesajla "Resmi olarak haberdarsınız. Netflix'in şimdiye kadarki en büyük filmi #REDNOTICE 12 Kasım'da dünyanın dört bir yanındaki oturma odalarınızda prömiyer yapacak." dedi.

RED NOTICE KONUSU

Film yapımcısı ve Johnson'ın sık sık birlikte çalıştığı Rawson Marshall Thurber ("DodgeBall," "We're the Millers," "Central Intelligence") "Red Notice"i yazıp yönetti. Filmin konusu, çağlar için beklenmedik bir üçlüyü anlatıyor: FBI'ın en iyi profil uzmanı (Johnson) ve iki rakip suçlu olan, dünyanın en çok aranan sanat hırsızı (Gadot) ve dünyanın gördüğü en büyük dolandırıcı (Reynolds) bir araya geliyor. Cesur bir soygun beklenmedik üçlüyü birleştiriyor ve dünyanın başını döndürüyor. "Red Notice"ın yapımcıları arasında FlynnPictureCo ve Johnson adına Thurber, Beau Flynn, Seven Bucks Productions adına Dany Garcia ve Hiram Garcia yer alıyor.

RED NOTICE OYUNCULARI

