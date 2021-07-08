Red Notice ne zaman yayınlanacak? Red Notice konusu ne? Red Notice oyuncuları kimler?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Red Notice ne zaman yayınlanacak? Red Notice konusu ne? Red Notice oyuncuları kimler?

Red Notice ne zaman yayınlanacak? Red Notice konusu ne? Red Notice oyuncuları kimler?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Dwayne Johnson, Ryan Reynolds ve Gal Gadot'un başrollerini paylaştığı yeni komedi-aksiyon gerilim filmi "Red Notice", bu sonbaharda Netflix'te gösterime giriyor. Yyın tarihini merak eden sinemaseverler Red Notice ne zaman yayınlanacak? Diye aratmaktadırlar. Peki, Red Notice ne zaman yayınlanacak? Red Notice konusu ne? Red Notice oyuncuları kimler?

Dwayne Johnson, Ryan Reynolds ve Gal Gadot'un başrollerini paylaştığı yeni komedi-aksiyon gerilim filmi "Red Notice", bu sonbaharda Netflix'te gösterime giriyor. Yyın tarihini merak eden sinemaseverler Red Notice ne zaman yayınlanacak? Diye aratmaktadırlar. Peki, Red Notice ne zaman yayınlanacak? Red Notice konusu ne? Red Notice oyuncuları kimler? İşte detaylar haberimizde…

RED NOTICE NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Dwayne Johnson, Ryan Reynolds ve Gal Gadot'un başrollerini paylaştığı yeni komedi-aksiyon gerilim filmi "Red Notice", bu sonbaharda Netflix'te gösterime giriyor. Johnson, perşembe sabahı sosyal medya platformlarında "Red Notice"in 12 Kasım'da vizyona gireceğini duyurdu ve Netflix ilk görseli yayınladı. Twitter'da siren, ateş ve Dünya emojileriyle süslenmiş bir mesajla "Resmi olarak haberdarsınız. Netflix'in şimdiye kadarki en büyük filmi #REDNOTICE 12 Kasım'da dünyanın dört bir yanındaki oturma odalarınızda prömiyer yapacak." dedi.

RED NOTICE KONUSU

Film yapımcısı ve Johnson'ın sık sık birlikte çalıştığı Rawson Marshall Thurber ("DodgeBall," "We're the Millers," "Central Intelligence") "Red Notice"i yazıp yönetti. Filmin konusu, çağlar için beklenmedik bir üçlüyü anlatıyor: FBI'ın en iyi profil uzmanı (Johnson) ve iki rakip suçlu olan, dünyanın en çok aranan sanat hırsızı (Gadot) ve dünyanın gördüğü en büyük dolandırıcı (Reynolds) bir araya geliyor. Cesur bir soygun beklenmedik üçlüyü birleştiriyor ve dünyanın başını döndürüyor. "Red Notice"ın yapımcıları arasında FlynnPictureCo ve Johnson adına Thurber, Beau Flynn, Seven Bucks Productions adına Dany Garcia ve Hiram Garcia yer alıyor.

RED NOTICE OYUNCULARI

Dwayne Johnson, Ryan Reynolds ve Gal Gadot'un başrollerini paylaştığı yeni komedi-aksiyon gerilim filmi "Red Notice", 2 Kasım'da Netflix'te yayınlanacak.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vahap Seçer Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Orhan Gencebay Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Emre Belözoğlu Younes Belhanda Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Red Notice ne zaman yayınlanacak? Red Notice konusu ne? Red Notice oyuncuları kimler? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.7.2021 19:19:31. #1.16#

title