" Red'le Dünya Avucunuzda" programı Fransa'da

Vodafone Red'in hazırladığı "Vodafone Red'le Dünya Avucunuzda" programının dördüncü durağı Fransa oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone Red, seyahatseverleri "Vodafone Red'le Dünya Avucunuzda" programıyla farklı coğrafyalara götürmeye devam ediyor. Burcu Esmersoy'un sunduğu programın dördüncü durağı Fransa oldu. Esmersoy ve ekibi, Fransa'nın ünlü kentleri Dordogne ve Paris'i keşfedecek.

"Vodafone Red'le Dünya Avucunuzda" programında alışılagelmiş ve popüler yurt dışı gezi rotaları yerine, dünyanın çok özel ve saklı yerleri konu alınıyor. Bu bölgelere ilişkin tarihsel ve kültürel bilgiler sunuluyor. İzleyicilere daha keyifli bir tatil geçirmeleri için çok özel tüyolar veriliyor.

İkinci sezonuna giren programda, Esmersoy'a Instagram fenomeni Sezgin Yılmaz ve National Geographic Traveler Dergisi editörleri eşlik ediyor. Bugüne kadar Danimarka, Portekiz ve Sicilya'yı ziyaret eden ekibin Fransa'dan sonra 2 sürpriz durağı daha olacak. Esmersoy ve ekibi, eylül sonuna kadar yaklaşık 36 bin kilometre yol kat edecek.

Red'den çift kişilik uçak bileti hediye

Seyahatseverler, "Vodafone Red'le Dünya Avucunuzda" ile gezilen rotaları Vodafone Red sosyal medya hesaplarından takip edebiliyor, eşzamanlı olarak da National Geographic hesaplarından hem ekibin hem de dünyanın masalsı güzellikte daha fazla rotasına erişebiliyor.

Ayrıca Vodafone Red, her seyahat sonunda Instagram hesabı üzerinden yapılan yarışma ile seyahat edilen ülkelere çift kişilik uçak bileti kazanma şansı veriyor. "Vodafone Red'le Dünya Avucunuzda" seyahatleri, Vodafone Red'in sunduğu seyahat ayrıcalıklarıyla daha keyifli hale geliyor.

Kaynak: AA