Red Dead Redemption, Tennessee Üniversitesi'nde Tarih Dersi Kaynağı Oldu!

Üniversitede çalışan Profesör Tore Olsson, oyunlar üstünden Amerika tarihini anlatacağını duyurdu.

Tarihi açıdan eski dönemde geçen birçok oyun bir şekilde gerçek tarihi olaylardan esinlenerek bizlere hikaye anlatıyor. Red Dead Redemption ise bildiğiniz gibi Amerika'nın tarihini ele alıyor. Tabii ki Rockstar, çeşitli kinaye ve kurgularla olayları daha farklı boyuta taşıdı. Ancak Profesör Olsson'a göre 1899-1911 arası dönemi anlatmak için fazlasıyla uygun.

Duyuruyu Twitter'dan yapan Olsson, Ağustos 2021'de başlayacak dersin adının da "HIUS 383: Red Dead America" olacağını açıkladı. Ders boyunca oyunların bizlere anlattığı hikayeler üstünden çeşitli konuların anlatılacağını belirtti.

Olsson'un İşleyeceği Konular

Bunun ardından Olsson, derste anlatacağı konuları yine Tweet serisi üzerinden paylaştı. Olsson'un derste işlemeyi düşündüğü konular ise şöyle:

Sınır mitolojisi (frontier myth) ve uzun süreli etkileri

Tekelci sermayenin gelişimi ve demiryollarının tekelci gücü yayması

Yaldızlı Çağ döneminde apaçık ortaya çıkan şaşırtıcı maddi durum eşitsizliği

Yerleşimci sömürgecilik ve yerel halkın mülksüzleştirilmesi

Güney'de Jim Crow'ın ırksal ayrımcılık yasalarının çiğnenmesi

Meksika Devrimi ve uluslararası etkileri

İç savaşın kalıntıları ve Kayıp Dava mitinin oluşumu

Kadınların oy kullanma hakkı ve muhalifleri

Çinli, Meksikalı, İtalyan, Alman ve daha birçok ülkeden gelen göçmenlerini barındıran Amerika halkının kozmopolitanizmi

Appalachia bölgesinin soysuzlaştırılması kalıp yargıları ve mülksüzleştirme gerçeğinin yanında yoksulluk

Pinkerton Dedektif Ajansı aracılığıyla hukuki yaptırımların özelleştirilmesi

Bunların yanı sıra daha birçok konuyu işleyeceğini belirten Olsson, genel olarak dönemin büyük olaylarını ele alacağını bildirdi. Amerika tarihiyle ilgiliyseniz bu konular ilginizi çekmiş olabilir ve siz de katılmak istiyor olabilirsiniz. Fakat bu dersi sadece Tennessee Üniversitesi öğrencileri işleyecek . Ancak Olsson, dersleri bir şekilde çevrim içi şekilde paylaşmak için elinden geleni yapacağını belirtti.

Tarihi gerçekler ne kadar kurgusal hale gelse de hepimiz tarihi oyunlardan bir şeyler kaptık. Fakat böylesine derin bir dönemi kapsayan oyunu, alanında başarılı bir profesörle irdelemek işi bambaşka bir boyuta taşır. Umarız ki ülkemizde de benzer bir çalışma görebiliriz. Her ne kadar bizim tarihimiz film ve dizilere konu olup oyun dünyasında o kadar işlenmese de, eminim ki başka tarihi konuları konunun uzmanıyla birlikte oyundan öğrenmek isteyen insanların sayısı az değildir.

Kaynak: ESporTimes