Recep İvedik 7 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor?

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RECEP İVEDİK 7 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Hayat şartlarının zorluğu ve şehrin gürültüsünden bunalan Recep, Nurullah'ı da yanına alarak babaannesinden miras kalan köy evine gider. Yan arsaya şehirli bir avukat olan Büşra ufak karavanıyla yerleşir. İlk zamanlarda tatlı-sert gerginlikler yaşayan bu ikili, köy ile birlikte etrafındaki doğayı da tehdit eden büyük bir tehlikeye karşı heyecanlı ve eğlenceli bir maceraya atılacaklardır.

RECEP İVEDİK 7 FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Şahan Gökbakar - Recep İvedik

Öznur Serçeler - Avukat Büşra Altın

Nurullah Çelebi - Nurullah Sağlam

İrfan Kangı - Erdem Çökelek

Eray Türk - Öğretmen Kemal

Murat Ergür - Muhtar Asım Civan

Murat Dalkılıç - Kendisi

Mehmet İlhami Adsal - Enver Çökelek

Yeşim Sarı - Murat Dalkılıç'ın menajeri

Turgut Çalhan - Salih Abi

Fatih Batı - Martı Bıyık Fatih

Barış Ali Çeliker - Bilya Cemal

Gönen Fatih Yemez - Jan Klod Adnan

Murat Bölücek - Biberli Hasan

Şahabettin Karabulut - Zıp Zıp Orhan

Cennet Uğurlu - Baltalı Sultan