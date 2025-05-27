Recep İvedik 7 filmi ne zaman, nerede çekildi?

Recep İvedik 7 filmi ne zaman, nerede çekildi?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Recep İvedik 7 filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Recep İvedik 7 konusu, özeti ve Recep İvedik 7 oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Recep İvedik 7 filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Recep İvedik 7 filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Recep İvedik 7 filmini izleyecek olanların merak ettiği Recep İvedik 7 konusu nedir, Recep İvedik 7 oyuncuları kimler ve Recep İvedik 7 özeti gibi konuları inceliyoruz.

RECEP İVEDİK 7 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Hayat şartlarının zorluğu ve şehrin gürültüsünden bunalan Recep, Nurullah'ı da yanına alarak babaannesinden miras kalan köy evine gider. Yan arsaya şehirli bir avukat olan Büşra ufak karavanıyla yerleşir. İlk zamanlarda tatlı-sert gerginlikler yaşayan bu ikili, köy ile birlikte etrafındaki doğayı da tehdit eden büyük bir tehlikeye karşı heyecanlı ve eğlenceli bir maceraya atılacaklardır.

RECEP İVEDİK 7 FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Şahan Gökbakar - Recep İvedik

Öznur Serçeler - Avukat Büşra Altın

Nurullah Çelebi - Nurullah Sağlam

İrfan Kangı - Erdem Çökelek

Eray Türk - Öğretmen Kemal

Murat Ergür - Muhtar Asım Civan

Murat Dalkılıç - Kendisi

Mehmet İlhami Adsal - Enver Çökelek

Yeşim Sarı - Murat Dalkılıç'ın menajeri

Turgut Çalhan - Salih Abi

Fatih Batı - Martı Bıyık Fatih

Barış Ali Çeliker - Bilya Cemal

Gönen Fatih Yemez - Jan Klod Adnan

Murat Bölücek - Biberli Hasan

Şahabettin Karabulut - Zıp Zıp Orhan

Cennet Uğurlu - Baltalı Sultan

RECEP İVEDİK 7 NEREDE ÇEKİLDİ?


İlk gösterim tarihi : 9 Aralık 2022

Recep İvedik 7 film sahnelerinin büyük çoğunluğu İzmir'in Bergama ilçesindeki Kozak yaylasında gerçekleştirilmiştir. Köy sakinleri de Recep İvedik 7'nin çekimlerinde görev almıştır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Yatırımcılar Papara'dan paralarını alabilecek mi? MB'den açıklama var

Yatırımcılar Papara'dan paralarını alabilecek mi? MB'den açıklama var
Trump'tan Putin'e bir tehdit daha: Ateşle oynuyor

Putin'in son hamlesi Trump'ı küplere bindirdi: Ateşle oynuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasa çalışmalarımıza başladık

Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı: 10 arkadaşımı görevlendirdim
Ağıla giren kurtlar, 49 küçükbaşı öldürdü

Ağıla girdiğinde hayvanlarını korkunç şekilde buldu
Esed rejiminin işkencecisi Fahad A, Almanya'da gözaltına alındı

Esad'ın işkencecisi o ülkede ortaya çıktı! Kıskıvrak yakalandı
O sözler pahalıya patladı! Karamollaoğlu, Erdoğan'a 70 bin TL tazminat ödeyecek

Karamollaoğlu, Erdoğan'a 70 bin TL tazminat ödeyecek
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sergen Yalçın Galatasaray'ın Yenikapı'daki organizasyonunu eleştirdi: Geçmiş olsun ona

Galatasaray'ın Yenikapı'daki organizasyonunu eleştirdi: Geçmiş olsun
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
25 kilo veren Bergüzar Korel'den bikinili poz

25 kilo veren Bergüzar Korel'den bikinili poz
'Gazze kasabı' Netanyahu tartışmalı tünelin içinden görüntü paylaştı

'Gazze kasabı' tartışmalı tünelin içinden görüntü paylaştı
Ece Seçkin'den Jose Mourinho'ya olay sözler: Portekizli bir manyak yüzünden uyuyamıyorum

Ece'den olay sözler: Bir manyak yüzünden uyuyamıyorum
5 milyon kişiye tapu verilecek! İşte 2B düzenlemesinden en çok yararlanacak 9 ilimiz

İşte 2B düzenlemesinden en çok yararlanacak 9 ilimiz
İnfaz düzenlemesinin detayları! 50 bin kişi tahliye edilecek, işte af gelecek suçlar

İnfaz düzenlemesinin detayları! 50 bin kişiye tahliye
Bahçeli: Yeni bir kardeşlik yüzyılı gelmektedir

Bahçeli'den 119 gün sonra kamera karşısında ilk mesaj
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.