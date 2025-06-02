Recep İvedik 3 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Recep İvedik 3 filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Recep İvedik 3 filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Recep İvedik 3 filmini izleyecek olanların merak ettiği Recep İvedik 3 konusu nedir, Recep İvedik 3 oyuncuları kimler ve Recep İvedik 3 özeti gibi konuları inceliyoruz.

RECEP İVEDİK 3 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Babaannesinin ölümünden sonra Recep depresyona girmiştir. Her gece gördüğü bir kabus da sinirlerini iyice bozmuştur. Mahallenin teyzelerinden, bakkal Salih'ten, psikologlardan ve hatta cinci hocalardan medet uman Recep, yine de içindeki bu sıkıntıya çare bulamaz. Tam bu sırada hayatına uzaktan akrabası olan Zeynep girer. Recep ve Zeynep ilk başlarda pek iyi anlaşamasalar da günler geçtikçe birbirlerine ısınırlar ve her ikisi de birbirinden komik maceralar yaşarlar.

RECEP İVEDİK 3 FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Şahan Gökbakar Recep İvedik

Zeynep Çamcı Zeynep

Sevim Yatlılar Nezahat

Mehmet Yumurtacı Bakkal Salih

Volkan Cal Muhabir

Murat Mahmutyazıcıoğlu Mahmut

Oktay Dener Ak Sakallı Dede

Vahdet Çakar Karate Hocası

Mehmet Önder Tiyatro Oyuncusu

Dilara Yüzer Maria

Aslı Nişancı Katrin

Turgut Tunçalp Paintball Hakemi

Çağatay Ulusoy Dansçı

Başar Doğusoy Karateci

Bekir Tosun Psikolog

Burak Haktanır Osman Korsan CD Satıcısı

RECEP İVEDİK 3 FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Gösterime giriş tarihi: 12 Şubat 2010 (Türkiye)

İstanbul'un çeşitli semtlerinde çekildi. Recep İvedik'in yaşadığı mahalle, filmde Güngören olarak gösterildi. Serinin 2. ve 3. filmlerinde İstanbul'un farklı noktaları doğal plato olarak kullanıldı.