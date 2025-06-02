Recep İvedik 3 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Recep İvedik 3 filmi ne zaman, nerede çekildi?
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Recep İvedik 3 filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Recep İvedik 3 konusu, özeti ve Recep İvedik 3 oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Recep İvedik 3 filminin detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan Recep İvedik 3 filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Recep İvedik 3 filmini izleyecek olanların merak ettiği Recep İvedik 3 konusu nedir, Recep İvedik 3 oyuncuları kimler ve Recep İvedik 3 özeti gibi konuları inceliyoruz.
RECEP İVEDİK 3 FİLMİ KONUSU NEDİR?
Babaannesinin ölümünden sonra Recep depresyona girmiştir. Her gece gördüğü bir kabus da sinirlerini iyice bozmuştur. Mahallenin teyzelerinden, bakkal Salih'ten, psikologlardan ve hatta cinci hocalardan medet uman Recep, yine de içindeki bu sıkıntıya çare bulamaz. Tam bu sırada hayatına uzaktan akrabası olan Zeynep girer. Recep ve Zeynep ilk başlarda pek iyi anlaşamasalar da günler geçtikçe birbirlerine ısınırlar ve her ikisi de birbirinden komik maceralar yaşarlar.RECEP İVEDİK 3 FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
Şahan Gökbakar Recep İvedik
Zeynep Çamcı Zeynep
Sevim Yatlılar Nezahat
Mehmet Yumurtacı Bakkal Salih
Volkan Cal Muhabir
Murat Mahmutyazıcıoğlu Mahmut
Oktay Dener Ak Sakallı Dede
Vahdet Çakar Karate Hocası
Mehmet Önder Tiyatro Oyuncusu
Dilara Yüzer Maria
Aslı Nişancı Katrin
Turgut Tunçalp Paintball Hakemi
Çağatay Ulusoy Dansçı
Başar Doğusoy Karateci
Bekir Tosun Psikolog
Burak Haktanır Osman Korsan CD SatıcısıRECEP İVEDİK 3 FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?
Gösterime giriş tarihi: 12 Şubat 2010 (Türkiye)
İstanbul'un çeşitli semtlerinde çekildi. Recep İvedik'in yaşadığı mahalle, filmde Güngören olarak gösterildi. Serinin 2. ve 3. filmlerinde İstanbul'un farklı noktaları doğal plato olarak kullanıldı.