: Recep İvedik 3 filmi konusu nedir? Recep İvedik 3 oyuncuları ve Recep İvedik 3 özeti!

16.01.2020 09:19 | Son Güncelleme: 16.01.2020 09:20

İzleyenleri ekrana bağlayan Recep İvedik 3 filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Recep İvedik 3 filmini izleyecek olanların merak ettiği Recep İvedik 3 konusu nedir, Recep İvedik 3 oyuncuları kimler ve Recep İvedik 3 özeti gibi konuları inceliyoruz.

RECEP İVEDİK 3 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Babaannesinin ölümünden sonra Recep İvedik depresyon belirtileri göstermektedir. Bu hali sürerken hayatına uzak akrabası Zeynep girer. Zeynep, İstanbul'da üniversiteye gideceğinden bir süre Recep'in evinde yaşayacaktır. İkisi beraber koşu, karate yaparlar, tiyatroya giderler. Ancak Recep'in sıkıntısı geçmez. Ta ki Zeynep bir gün ona hiç yaşamadığı bir şey yapıncaya kadar.

RECEP İVEDİK 3 OYUNCULARI VE KADROSU

Recep İvedik 3 Yönetmeni: Togan Gökbakar

Recep İvedik 3 Oyuncuları: Şahan Gökbakar, Zeynep Çamcı, Sevim Yatlılar, Oktay Dener, Özcan Alişer

Recep İvedik 3 Türü: Komedi

Recep İvedik 3 Yapım Yılı: 2010

Recep İvedik 3 Vizyon Tarihi: 12 Şubat 2010 Cuma

Recep İvedik 3 Senaryo: Şahan Gökbakar, Togan Gökbakar

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