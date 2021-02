Recep ayının yarısında (15. gecesi) kılınacak 14 rekat namaz ve tarifi! Recep ayının yarısının 15. gece namazları nelerdir?

Recep ayının yarısının namazları merak ediliyor. 26 Şubat Cuma'yı 27 Şubat Cumartesi'ye bağlayan gece 14 rekat namaz kılmak çok sevaptır. Peki 14 rekatlık namazın kılınışı, tarifi ve faziletleri nelerdir? Hadis-i Şerifler haberimizde.

RECEP AYININ 15. GECESİ NE ZAMAN?

Receb-i Şerif ayının 15. gecesi 26 Şubat Cuma'yı 27 Şubat Cumartesi gecesine bağlayan gecedir. Yani Recep ayının 15. gecesi bugün 26 Şubat Cuma 2021 akşam namazıyla başlayacak ve 27 Şubat Cumartesi imsak vaktine kadar devam edecek. Dinimizde geceler önce geldiği için ilk olarak gece yaşanır sonra gündüz yaşanır.

RECEBİ- ŞERİF'İN YARISINDA (15. GECE) KILINACAK 14 REKATLIK NAMAZ VE TARİFİ

1-) Enes (Radıyallahu Anh) 'dan merfû'an rivayet edilen bir hadis-i şerifte Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

" Her kim Receb'in yarı (on beşinci) gecesinde 14 rekat kılar, her rekatta, 1 Fatiha, 20 İhlas (Gulhüvallahüehad), 3'er kere de Felak ve Nas Surelerini okur .

Namazını bitirince bana 10 kere salât okur sonra da 30'ar kere, tesbih, hamd, tekbir ve tehlil de bulunursa , yani;

'Sübhanellahi Elhamdülillahi Allahüekberu Lêilêheillallah'

derse, Allah-u Te'ala ona, sevaplarını yazmak, Firdevs cennetinde kendisi için ağaçlar dikmek üzere 1000 melek yollar. O geceye kadar yaptığı bütün günahları siler, bir dahaki seneye kadar üzerine hiçbir günah yazmaz.

Bu namazda okuduğu her harfe karşılık, kendisine 700 hasene yazar, her rukü ve secdesine karşılık cennette ona yeşil zebercedden 10 köşk bina eder.

Her rekata mukabil, cennette ona kırmızı yakuttan 10 şehir verir. Bir melek gelip, elini omuzları arasında koyarak: 'Geçmiş günahların muhakkak bağışlandı, ameline yeniden başla' der."

(Kaynak : Cûzekanî, Suyûtî, el-Le'âli)

2-) Recep ayının 15. gecesi, bir Fatiha, 10 İhlas ile 100 rekat kılınıp, peşine de 1000 kere istipfarda bulunmak, gününde de, bir Fatiha ve bir İhlas ile 50 rekat kılmak, teşvik edilen amellerdendir .

(Kaynak : Muhammed en-Nâzilî, Hazinetü'l esrâr)

(Teşekkür : Bu namaz tariflerini, hadisleri, zikirlerin ve ibadetlerin yapılışını Arapça'dan çeviren, günümüze ulaştıran ve bizlerin faydalanmasını sağlayan sayın Cübbeli Ahmet Hoca' ya teşekkür ediyoruz. Kendisinden Allah razı olsun, bol bereketli vakitler versin.)

