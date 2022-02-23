Recep ayının 27. gün namazları ve tarifleri! Miraç günü kılınacak namazlar ve okunacak sureler nelerdir? Miraç günü nafile namazları!

Mübarek üç ayların birincisi Recep ayının ikinci kandili Miraç Kandilidir. Miraç Kandili'nde namaz kılmak çok sevaptır. Mübarek Receb-i Şerif ayının 27. günü yani Miraç Kandili günü kılınacak namaz vardır. Peki, Recep ayının 27. günü kılınacak namaz tarifi ve kılınışı nedir? Detaylar haberimizde...

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN? MİRAÇ KANDİLİ HANGİ GÜN 2022?

Miraç Kandili, Recep ayının 27. gecesine denk gelmektedir. 2022 yılındaki Miraç Kandili ise 27 Şubat Pazar tarihinde denk gelmektedir. Daha doğrusu Miraç Kandili'nin günü 28 Şubat Pazartesiye denk gelirken, Miraç Kandilinin gecesi ise 27 Şubat Pazarı 28 Şubat Pazartesiye bağlayan gece olmaktadır.

Miraç kandili gecesi : 27 Şubat Pazar'ı 28 Şubat Pazartesi'ye bağlayan gece

27 Şubat Pazar'ı 28 Şubat Pazartesi'ye bağlayan gece Miraç kandili günü : 28 Şubat Pazartesi imsak vaktinden akşam namazına kadar olan süre

RECEP AYININ 27. GÜNÜ (MİRAÇ GÜNÜ) NAMAZI TARİFİ VE KILINIŞI

Tabi'inin büyüklerinden olan Hasen el-Basrî (Radıyallahu Anh) şöyle anlatmıştır:

"Receb'in 27. günü olunca, Abdullâh ibni Abbas (Radıyallahu Anhüma) sabahleyin îtikâfa girip öğlen vaktinden önceki kerâhat saatine kadar namaza devam ederdi.

Öğleni kılınca kısa bir nafile (öğlenin son sünnetini) kıldıktan sonra 4 rekat kılar ve her rekatta 1 Fatiha, birer tane Felak ve Nas sureleri, 3 Kadir Suresi ve 50 İhlas Suresi okurdu . Daha sonra ikindi vaktine kadar duaya devam eder ve 'Bugün Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) böyle yapardı.' derdi."

(Kaynak : Abdülkadir el-Geylâni, el-Ğunye)

MİRAÇ GÜNÜ NAMAZI DETAYLI TARİFİ (28 ŞUBAT 2022 PAZARTESİ GÜNÜ)

Namazda hangi rekatta neler okunacak aşağıdaki gibidir:

1. rekat : 1 Fatiha + 1 Felak + 1 Nas + 3 Kadir Suresi + 50 İhlas Suresi

1 Fatiha + 1 Felak + 1 Nas + 3 Kadir Suresi + 50 İhlas Suresi 2. rekat : 1 Fatiha + 1 Felak + 1 Nas + 3 Kadir Suresi + 50 İhlas Suresi

1 Fatiha + 1 Felak + 1 Nas + 3 Kadir Suresi + 50 İhlas Suresi 3. rekat : 1 Fatiha + 1 Felak + 1 Nas + 3 Kadir Suresi + 50 İhlas Suresi

1 Fatiha + 1 Felak + 1 Nas + 3 Kadir Suresi + 50 İhlas Suresi 4. rekat : 1 Fatiha + 1 Felak + 1 Nas + 3 Kadir Suresi + 50 İhlas Suresi

MİRAÇ GÜNÜ NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?

Yukarıda anlattığımız bu namaz 28 Şubat Pazartesi günü kılınacaktır. 28 Şubat Miraç kandilinin günüdür. 28 Şubat Pazartesi öğlen namazından sonra bu namazı eda edebilirsiniz.

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