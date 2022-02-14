Recep ayının 15. günü kılınacak namazları ve tarifleri nelerdir 2022? Recebi Şerif ayının 15. günü hangi namazlar kılınır? Kaç rekat, hangi sureler?

Recep ayının 15. günü 16 Şubat Çarşamba 2022 tarihindedir. Yarın ise Recebin 15. gecesi olacaktır. Receb ayının 15. gününde kılınacak bazı önemli ve çok sevap namazlar vardır. Peki, Recep ayının 15. günü kılınacak namazları ve tarifleri nelerdir 2022? Receb-i Şerif ayının 15. günü hangi namazlar kılınır? Kaç rekat ve hangi sureler okunur? Recebin 15. günü kılınacak 50 rekatlık namaz nasıl kılınır?

RECEB AYININ 15. GÜNÜ NE ZAMAN 2022?

2022 yılında Recep ayının 15. günü 16 Şubat Çarşamba gününe denk gelmektedir. Receb ayının 15. gecesi ise 15 Şubatı 16 Şubata bağlayan gecedir.

Recep ayının 15. gecesi : 15 Şubat Salı'yı 16 Şubat Çarşamba'ya bağlayan gece. 15 Şubat akşam namazından 16 Şubat imsak vaktine kadar olan süre.

15 Şubat Salı'yı 16 Şubat Çarşamba'ya bağlayan gece. 15 Şubat akşam namazından 16 Şubat imsak vaktine kadar olan süre. Recep ayının 15. günü : 16 Şubat Çarşamba günü. 16 Şubat sabah namazından akşam namazına kadar olan süre.

RECEB-İ ŞERİF AYININ 15. GÜNÜNÜN NAMAZLARI TARİFİ VE KILINIŞI

Recep ayının 15. gününde 2 farklı nafile namazı vardır. Bu namazlar hakkında hadisi şerifler ve namazların tarifleri aşağıdaki gibidir. Allah (c.c.) şimdiden kabul eylesin. Amin...

(50 REKATLIK NAMAZ)

1-) Muhammed ibni Hatîriddîn (Rahimehullah) 'ın nakline göre; Receb'in 15. günü işraktan sonra 25 selamla 50 rekat kılınır, her rekatta Fatiha'dan sonra birer kere İhlas ve Felak-Nas Sureleri okunur , daha sonra secdeye varılarak şu dua okunur:

'Allahümmeleke salleytü veleke secedtü vebike amentü vealeyke tevekkeltü, ferhamzüllî vekebvetî livechî venfirâdî vehuşûî vehudûî vetedarruî vetehayyurî vefegrî vefêgatî, vecallî feracevvemehracemmin hemmî birahmetike ya erhamerrahimîn. Amîn!'

(Kaynak : Muhammed ibnü Hatîriddîn, el-Cevâhiru'l-hams)

(50 REKATLIK NAMAZ)

2-) Diğer bir rivayete göre Recep ayının 15. gününde 1 Fatiha ve 1 İlhas Suresi ile 50 rekat kılmak da teşvik edilen amellerdendir. Bu rivayette Felak ve Nas sureleri dahil edilmemiştir. Gücü az olanlar bununla da amel edebilir denilmiştir.

(Kaynak : Muhammed Hakki en-Nâzillî, Hazinetü'l esrar ve celîletü'l-ezkâr)

(Teşekkür : Bu namaz tariflerini, hadisleri, zikirlerin ve ibadetlerin yapılışını Arapça'dan çeviren, günümüze ulaştıran ve bizlerin faydalanmasını sağlayan sayın Cübbeli Ahmet Hoca' ya teşekkür ediyoruz. Kendisinden Allah razı olsun, bol bereketli vakitler versin.)

RECEP AYININ 15. GÜNÜNÜN NAMAZLARI NE ZAMAN KILINIR?

Yukarıda verdiğimiz namazlar 16 Şubat Çarşamba günü kılınmaktadır. Yani 16 Şubat Çarşamba imsak vaktinden akşam namazına kadar bu namazları kılabilirsiniz. Namazı 16 Şubat akşam ezanına kadar kılabilirsiniz. Akşam ezanıyla birlikte Recebin 16. gecesi girmiş olacaktır. Bu namazlar 2 gün sonra 16 Şubat Çarşamba tarihinde eda edilebilir. Şimdiden Allah (c.c.) kabul eylesin. Amin...

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