Recep ayının 13 14 15 günü ne zaman 2021? Recep ayı ne zaman başlayacak?

Mübarek üç ayların başlamasıyla 2020 yılının ilk kandil gününü de geride bıraktık. On bir ayın sultanı Ramazan ayının müjdecisi olan üç ayların başlangıcını da işaret eden Recep ayının 13 14 15 günü ne zaman 2021? Recep ayı ne zaman başlayacak? soruları merak ediliyor.

İslam dünyasında mübarek kabul edilen ve özel olarak kutlanan on bir ayın sultanı ramazanın müjdecisi üç ayların başlaması ve recep ayının gelmesiyle birlikte, mübarek recep ayının 13. 14. ve 15. günlerinin ne zamana denk geldiği merak konusu oldu. Nafile ve kaza oruçlarının tutulduğu, namazlarının kılındığı, insanların dini hayata daha çok yöneldiği recep ayının 13. 14. ve 15. günlerinin 2021'deki tarih bilgisi son günlerde yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, Recep ayının 15. günü ne zaman, hangi gün?

RECEP AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Üç aylar ve Recep ayı bu yıl 13 Şubat 2021 tarihinde başladı. Dolayısı ile 26 Şubat tarihinde recep ayının 13. günü idrak edilecek.

2021 RECEP AYININ 13. 14. 15. GÜNÜ NEZAMAN?

Recep ayının 13, 14 ve 15 oruçları olarak bilinen Eyyam-Biyd, aydınlık günler anlamını içerisinde barındırmaktadır. Ayın konumu dolayısıyla gecelerin daha aydınlık olması dolayısıyla bu ismi almıştır.

Eyyâm-ı biyd (aydınlık günler) ayın en parlak olduğu hicrî ayların 13, 14 ve 15. geceleridir (Buhârî, Savm, 60). Ay bu gecelerde tam olarak göründüğü ve geceleri her zamankinden daha çok aydınlattığı için bu isim verilmiştir.

Resûlullah (s.a.s.), her ayın bu günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiş (Ebû Dâvûd, Savm, 69; Tirmizî, Savm, 54) ve o günlerde oruç tutmanın senenin tüm günlerini oruçlu geçirmek gibi olduğunu belirtmiştir (İbn Mâce, Sıyâm, 29).

Allah Resûlü, farz olan Ramazan orucundan başka nafile olarak Muharrem (Âşûrâ), Şâban ve Recep aylarında oruç tutmaya özen gösterirdi.

Ancak o, Ramazan ayı dışında hiçbir ayı tamamen oruçla geçirmemiştir. Allah Resûlü'nün bir ayı "tamamıyla" oruçla geçirdiğine dair rivayetleri de ayın "çoğu" olarak anlamak daha isabetlidir. Peygamberimiz, ayrıca Şevval ayının altı gününde, kamerî ayların "Eyyâm-ı biyz" denilen on üç, on dört ve on beşinci günlerinde ve Zilhicce ayının dokuz gününde oruç tutardı. Ancak muhtemelen sıkıntıya ve hâlsizliğe sebep olabileceği için Zilhicce'nin dokuzuncu gününde Arafat'ta oruç tutmamıştı.

BU YIL HÜZÜNLE İHYA EDİLECEK

Müslümanlara dini hissiyat ve ibadet yoğunluğu eşliğinde gündelik hayatlarını sorgulama, yenileme ve zenginleştirme fırsatı sunan üç aylar, dünyayı saran Kovid-19 nedeniyle bu yıl da hüzünle ihya edilecek.

Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi gibi özel gecelerin idrak edildiği üç aylarda, oruç tutma, Kur'an-ı Kerim okuma ve sadaka verme gibi ibadetlere daha çok yönelinmesi tavsiye ediliyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı Vakit Hesaplama Bölümü'nün "vakithesaplama.diyanet.gov.tr" internet adresinde yer alan bilgiye göre, recep ayının cumaya bağlanan ilk perşembe akşamı olan 18 Şubat'ta Regaip Kandili idrak edilecek.

Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili 10 Mart'ta ve ramazanın müjdecisi kabul edilen Berat Kandili'nin 27 Mart'ta idrak edilmesinin ardından, on bir ayın sultanı, huzur ve bereket ayı ramazan 13 Nisan'da başlayacak.

Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, ramazanın 27. gecesi olan 8 Mayıs'ta idrak edilecek ve Müslümanlar 13 Mayıs'ta Ramazan Bayramı'nı karşılayacak.