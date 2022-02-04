Receb ayının ilk Cuma günü kılınacak namazı! 4 rekatlık Regaip Kandili günü namazı ne zaman, nasıl kılınır, namaz tarifi nedir?

Receb ayının ilk cuma gecesi mübarek Regaip kandilidir. Regaip kandili gecesinde olduğu gibi gününde de kılınacak namazlar vardır. Regaip kandili günü bugün 4 Şubat 2022 Cuma gününe denk geliyor. Bu namazı bugün öğlen ve ikindi namazları arasında kılmanız gerekmektedir. Peki, 4 rekatlık Regaip günü namazı nedir, nasıl kılınır? Namaz tarifi sizlerle...

REGAİP KANDİLİ GÜNÜ NE ZAMAN?

Regaip Kandili Recebin ilk Cuma gecesidir. Haliyle 3 Şubatı 4 Şubata bağlayan gece Regaip gecesidir. Günü ise yarın 4 Şubat 2022 Cuma günüdür. Bu anlatacağımız namaz 4 Şubat Cuma günü öğle-ikindi arasında kılınacaktır. Şimdiden Allah (c.c.) kabul eylesin. Amin...

RECEB AYININ İLK CUMA GÜNÜ 4 REKATLIK NAMAZI VE TARİFİ (4 ŞUBAT CUMA 2022)

Seyyid Muhammed en-Nazilli(Rahimehullah)'ın beyanına göre; salik (manevi yolun yolcusu) Receb'in ilk cuması öğle-ikindi arası 4 rekat kılar ve her rekatta 1 Fatiha, 7 Ayetel-Kürsi, 5'er kere de İhlas-Felak-Nas surelerini okur.

Selam verdiğinde 25 kere:

[Lâhavle velâ guvvete illâbillâhil aliyyil azîmil kebîril muteâl]

"En üstün, en büyük ve en yüce olan Allah-u Te'ala'nın yardımı olmadan (hiçbir şeye) güç ve kuvvet yetmez." zikrini tekrarlar. Sonunda da:

[Estağfurullahe veetûbü ileyh]

"Allah-u Te'ala'dan af diliyor ve O'na tevbe ediyorum." diye 10 kere tevbe ve istiğfarda bulunur.

(Kaynak : Muhammed Hakki en-Nazilli, Hazinetül-esrâr)

(Teşekkür : Bu namaz tariflerini, hadisleri, zikirlerin ve ibadetlerin yapılışını Arapça'dan çeviren, günümüze ulaştıran ve bizlerin faydalanmasını sağlayan sayın Cübbeli Ahmet Hoca' ya teşekkür ediyoruz. Kendisinden Allah razı olsun, bol bereketli vakitler versin.)

4 REKATLIK REGAİP KANDİLİ GÜNÜ NAMAZI NE ZAMAN KILINACAK?

Bu anlattığımız 4 rekatlık namaz 4 Şubat Cuma 2022 Regaip kandili gününde öğle-ikindi namazları arasında kılınacaktır. Yani Recebin ilk Cuması cuma namazından sonra ve ikindi namazından önce bu namazı kılabilirsiniz. Şimdiden Allah (c.c.) kabul eylesin. Amin... Dua ve selametle...

4 REKATLIK NAMAZIN KISACA TARİFİ

4 rekatlık Recebin ilk Cuma günü kılınacak namaz ve rekatlarında okunacaklar şöyle:

1. rekatta : 1 Fatiha Suresi + 7 Ayete'l-Kürsi + 5 İhlas Suresi + 5 Felak Suresi + 5 Nas Suresi

1 Fatiha Suresi + 7 Ayete'l-Kürsi + 5 İhlas Suresi + 5 Felak Suresi + 5 Nas Suresi 2. rekatta : 1 Fatiha Suresi + 7 Ayete'l-Kürsi + 5 İhlas Suresi + 5 Felak Suresi + 5 Nas Suresi

1 Fatiha Suresi + 7 Ayete'l-Kürsi + 5 İhlas Suresi + 5 Felak Suresi + 5 Nas Suresi 3. rekatta : 1 Fatiha Suresi + 7 Ayete'l-Kürsi + 5 İhlas Suresi + 5 Felak Suresi + 5 Nas Suresi

1 Fatiha Suresi + 7 Ayete'l-Kürsi + 5 İhlas Suresi + 5 Felak Suresi + 5 Nas Suresi 4. rekatta : 1 Fatiha Suresi + 7 Ayete'l-Kürsi + 5 İhlas Suresi + 5 Felak Suresi + 5 Nas Suresi

Namaz bittikten sonra 25 kere aşağıdaki zikir okunur:

[Lâhavle velâ guvvete illâbillâhil aliyyil azîmil kebîril muteâl]

Ardından 10 kere aşağıdaki zikir okunur:

[Estağfurullahe veetûbü ileyh]

Allah (c.c.) kabul etsin...

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