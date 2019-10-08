Reborn TV Yayın Hayatına Başladı!

08.10.2019 09:52

Sadece YouTube üzerinden yayın yapacak kanalın ilk programı olan yardımlaşma içerikli 'Eyvallah'ın çekimlerine, eşsiz Haliç manzaralı Lazzoni Hotel ev sahipliği yaptı. Usta televizyoncu Mesut Yar'ın moderatörlüğünü üstlendiği ilk bölüm izleyicilerden tam puan aldı.

Sadece YouTube üzerinden yayın yapan ve tüketicinin mevcut alışkanlıklarını değiştirmeye gelen Reborn TV'de; müzikten magazine, sağlıktan eğitime çeşitli konuları içeren programlar yer alacak. Kanalın ilk programı ise yardımlaşma içerikli "Eyvallah" oldu. Eyvallah'ın çekimleri, Haliç'in kıyısında denize nazır olarak konumlandırılmış Lazzoni Hotel'de gerçekleştirildi.

Usta televizyoncu Mesut Yar'ın, yapımcı ve iş insanı Selçuk Çobanoğlu ile birlikte sundukları Eyvallah'ta, her hafta bir iş insanı ve engelli bir müzisyen konuk edilecek. Yapımcı Selçuk Çobanoğlu program ile ilgili "Çocuklar, yaşlılar, kadınlar ve sokak hayvanları yani yardıma muhtaç tüm canlılar için, kısacası bir yüreğe dokunmak için buradayız. Eyvallah ekibi olarak sadece yardım için varız!" dedi. İlk bölümün konukları olarak 7 yaşında çocuk felci teşhisi konulan müzisyen Kenan Tüblek, iş adamı Yılmaz Çalış ve yardımda bulunduğu aile ekranlara geldi. Moderatörlüğünü Mesut Yar'ın üstelendiği, yardıma muhtaç insanlara yardım eli uzatan ve hikâyelerini gözler önüne seren bölüm, Yar'ın "Eski zamanlarda olduğu gibi ahlaki değerler baştan yazılabilir mi?" sorusu çerçevesinde irdelenerek izleyicilerin beğenisini topladı.

Kaynak: Bültenler