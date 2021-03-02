Real Madrid - Real Sociedad maçı canlı izle! Real Madrid - Real Sociedad özeti! Real Madrid - Real Sociedad maçı kaç kaç bitti?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Real Madrid - Real Sociedad maçı canlı izle! Real Madrid - Real Sociedad özeti! Real Madrid - Real Sociedad maçı kaç kaç bitti?

02.03.2021 00:38 | Son Güncelleme: 02.03.2021 00:43
Real Madrid - Real Sociedad maçı canlı izle! Real Madrid - Real Sociedad özeti! Real Madrid - Real Sociedad maçı kaç kaç bitti?

İspanya La Liga'nın 25. haftasında Real Madrid - Real Sociedad maçı ile devam ediyor. Real Madrid - Real Sociedad maçı canlı izle! Real Madrid - Real Sociedad özeti! Real Madrid - Real Sociedad maçı kaç kaç bitti?

Futbolseverlerin tüm dünyada ilgiyle takip ettiği İspanya La Liga 25. hafta karşılaşmasında Real Madrid - Real Sociedad maçı gerçekleşti. Peki, Real Madrid - Real Sociedad maçı canlı izle! Real Madrid - Real Sociedad özeti! Real Madrid - Real Sociedad maçı kaç kaç bitti?

REAL MADRID - REAL SOCİEDAD MAÇI CANLI İZLE!

REAL MADRID - REAL SOCİEDAD MAÇINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

REAL MADRID - REAL SOCİEDAD ÖZETİ!

1' Mart Pazartesi günü İspanya La Liga'nın 25. haftasında Real Madrid - Real Sociedad maçı gerçekleşti.

10' Carlos Casemiro rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

19' Luka Modric, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

25' Carlos Casemiro, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

28' Marco Asensio rakip ceza sahasının dışında kaleyi karşıdan gören bir noktada topla buluşuyor ancak öncesinde yardımcı hakem ofsaytı işaret ediyor.

32' Real Madrid takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Mariano Diaz tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

37' Real Madrid takımı Carlos Casemiro ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Carlos Casemiro tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

45' Maçın ilk yarısı 0-0 sonuçlanıyor

49' Ceza sahası içinde topla buluşan Nacho Monreal, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

55' GOL! Portu Real Sociedad takımını öne geçiren golü atıyor.

61' Real Madrid takımında oyuncu değişikliği; Isco oyundan çıkarken Hugo Duro oyuna giren isim.

61' Real Madrid takımında oyuncu değişikliği; Isco oyundan çıkarken Hugo Duro oyuna giren isim.

75' Carlos Casemiro altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor

76' Real Sociedad takımında Andoni Gorosabel, sarı kart görüyor.

76' Real Madrid takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Luka Modric çıkıyor ve yerine Federico Valverde oyuna giriyor.

REAL MADRID - REAL SOCİEDAD MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

İspanya La LigaReal Madrid - Real Sociedad maçı, hala devam ediyor.

Maç bitiminde, skor ve özet güncellenecektir.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Pervin Buldan Nikol Paşinyan Abdülhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Zeki Müren Demet Özdemir Serenay Sarıkaya
Spor Caner Erkin Mesut Bakkal Mustafa Yumlu Aykut Kocaman İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Kabine
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Real Madrid - Real Sociedad maçı canlı izle! Real Madrid - Real Sociedad özeti! Real Madrid - Real Sociedad maçı kaç kaç bitti? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.3.2021 00:46:21. #1.14#
title