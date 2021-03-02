Real Madrid - Real Sociedad maçı canlı izle! Real Madrid - Real Sociedad özeti! Real Madrid - Real Sociedad maçı kaç kaç bitti?

İspanya La Liga'nın 25. haftasında Real Madrid - Real Sociedad maçı ile devam ediyor. Real Madrid - Real Sociedad maçı canlı izle! Real Madrid - Real Sociedad özeti! Real Madrid - Real Sociedad maçı kaç kaç bitti?

Futbolseverlerin tüm dünyada ilgiyle takip ettiği İspanya La Liga 25. hafta karşılaşmasında Real Madrid - Real Sociedad maçı gerçekleşti. Peki, Real Madrid - Real Sociedad maçı canlı izle! Real Madrid - Real Sociedad özeti! Real Madrid - Real Sociedad maçı kaç kaç bitti?

REAL MADRID - REAL SOCİEDAD MAÇI CANLI İZLE!

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REAL MADRID - REAL SOCİEDAD ÖZETİ!

1' Mart Pazartesi günü İspanya La Liga'nın 25. haftasında Real Madrid - Real Sociedad maçı gerçekleşti.

10' Carlos Casemiro rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

19' Luka Modric, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

25' Carlos Casemiro, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

28' Marco Asensio rakip ceza sahasının dışında kaleyi karşıdan gören bir noktada topla buluşuyor ancak öncesinde yardımcı hakem ofsaytı işaret ediyor.

32' Real Madrid takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Mariano Diaz tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

37' Real Madrid takımı Carlos Casemiro ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Carlos Casemiro tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

45' Maçın ilk yarısı 0-0 sonuçlanıyor

49' Ceza sahası içinde topla buluşan Nacho Monreal, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

55' GOL! Portu Real Sociedad takımını öne geçiren golü atıyor.

61' Real Madrid takımında oyuncu değişikliği; Isco oyundan çıkarken Hugo Duro oyuna giren isim.

61' Real Madrid takımında oyuncu değişikliği; Isco oyundan çıkarken Hugo Duro oyuna giren isim.

75' Carlos Casemiro altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor

76' Real Sociedad takımında Andoni Gorosabel, sarı kart görüyor.

76' Real Madrid takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Luka Modric çıkıyor ve yerine Federico Valverde oyuna giriyor.

REAL MADRID - REAL SOCİEDAD MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

İspanya La LigaReal Madrid - Real Sociedad maçı, hala devam ediyor.

Maç bitiminde, skor ve özet güncellenecektir.