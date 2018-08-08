Real Madrid, Chelsea'nin Kalecisini Kadrosuna Kattı

Real Madrid, Chelsea'nin Belçikalı file bekçisi Thibaut Courtois'i kadrosuna kattı.

İspanyol devi Real Madrid, Chelsea'nin file bekçisi Thibaut Courtois'in transferini resmen duyurdu. Anlaşmaya göre Mateo Kovacic de Chelsea'de kiralık olarak forma giyecek. İspanyol ekibinin resmi internet sitesinden duyurduğu haberde başarılı file bekçisi için ödenecek olan bonservis bedeli açıklanmadı.

(İHA)