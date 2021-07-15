Raydaki kamyonet, yük treninin çarpmasıyla hurdaya döndü
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Raydaki kamyonet, yük treninin çarpmasıyla hurdaya döndü

Raydaki kamyonet, yük treninin çarpmasıyla hurdaya döndü
Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Haberler | Güncel

MALATYA'da, sürücüsünün geçemeyince demir yolunda bıraktığı kamyonete, yük treni çarptı.

MALATYA'da, sürücüsünün geçemeyince demir yolunda bıraktığı kamyonete, yük treni çarptı. Kazada sürüklenen kamyonet, hurdaya döndü. 

Kaza, öğle saatlerinde, Kuyulu Mahallesi'nde meydana geldi. Ümit G., yönetimindeki 34 AV 3436 plakalı kamyonetle beton bloklar ile kapatılan kontrolsüz tren yolu geçidinden geçmeye çalışırken ray üzerinde kaldı. Sıkışan aracını hareket ettiremeyen Ümit G., rayda bırakıp gitti. Bir süre sonra yük treni, kamyonete çarptı. Trenin sürüklediği kamyonet, hurdaya döndü. Sürücünün yakalanması için çalışma başlatılırken, kazada ölen veya yaralanan olmadı.


Raydaki kamyonet, yük treninin çarpmasıyla hurdaya döndü
Raydaki kamyonet, yük treninin çarpmasıyla hurdaya döndü
Raydaki kamyonet, yük treninin çarpmasıyla hurdaya döndü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan

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