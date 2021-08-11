Ray demiri çalan 2 kişi tutuklandı

MALATYA'nın Hekimhan ilçesinde, TCDD'ye ait 29 metre uzunluğunda ray demiri çaldıkları iddiasıyla jandarma tarafından gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

MALATYA'nın Hekimhan ilçesinde, TCDD'ye ait 29 metre uzunluğunda ray demiri çaldıkları iddiasıyla jandarma tarafından gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

Durucasu Mahallesi'nde demir yolu güzergahındaki tren raylarının demirlerinin çalındığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Bölgede çalışma başlatan jandarma, adreslerini tespit ettiği 2 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 24 parça halinde 29 metre uzunluğunda 1,700 kilo ağırlığındaki raylar ele geçirildi.Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ray demirleri ise TCDD'ye teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan