Ravza Kavakçı Kan kimdir, kaç yaşında?

07.08.2019 09:35

AKP'li Milletvekili Ravza Kavakçı'nın Metro AŞ tarafından ABD'ye siyaset doktorası yapması için gönderildiği ve milletvekili olsa da belediyeden maaş almaya devam ettiği iddia edildi. Peki, Ravza Kavakçı Kan nereli, eşi kim? Ravza Kavakçı hayatı ve daha fazlası…

RAVZA KAVAKÇI KİMDİR?

AKP Milletvekili Kavakçı, 1972 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Dallas Texas Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünü bitirdi. Boğaziçi Üniversitesi İİB Fakültesinde yüksek lisansını tamamladı. Washington DC'de Howard Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümünde doktorasını yaptı.

Ravza Kavakçı, İstanbul Ulaşım AŞ'de Siyaset Bilimi Uzmanlığı, Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesinde Öğretim Görevliliği, Postkolonyal Çalışmalar Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği ve KADEM Akademik Komisyon Üyeliği görevlerinde bulundu.

İNSAN HAKLARI BİRİMİ BAŞKANLIĞI GÖREVİNİ YÜRÜTÜYOR

25 ve 26. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. AB Uyum Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu üyelikleri ile BM Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi Parlamenterler Forumu Çalışma Grubu Başkanlığı görevlerinde bulundu. MKYK ve AK PARTİ MYK Üyeliği, Genel Başkan Yardımcılığı ve İnsan Hakları Birimi Başkanlığı görevlerini yürütüyor.

İngilizce, orta düzeyde Arapça bilen Kavakcı, evli ve 1 çocuk annesidir.