Ravi İncigöz'ün ölümsüz eseri 'Ölümsüz Aşklar' yayında! - Haberler Magazin
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Ravi İncigöz'ün ölümsüz eseri 'Ölümsüz Aşklar' yayında!

Ravi İncigöz'ün ölümsüz eseri 'Ölümsüz Aşklar' yayında!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

"Ölümsüz Aşklar"ı bu kez sahibi Ravi yorumladı. İşte detaylar…

"Ölümsüz Aşklar var da ölmeyen aşık var mı?" mısralarıyla 12 Yıl önce Ebru Gündeş'in sesiyle kulaklarımıza aşina olmuş ve kült bir eser halini almış 'Ölümsüz Aşklar' ilk kez sahibinin sesinden duyulacak. Ravi İncigöz yazdığında hissettiği gibi yorumladığı şarkıyı RaVinci Sanat Etiketiyle yayınladı.

Ravi İncigöz söz ve müziğine attığı imzayı, düzenlemeyi de kendi yaparak taçlandırdı. Mix'i Ahmet Aygör, mastering'i ise Emre Kıral yaptı. Şarkının Klip Yönetmenliğini İsa Kurt üstlenirken, kapak fotoğrafını Kürşad Karakuş çekti.

Ravi İncigöz "Ölümsüz Aşklar"

https://youtu.be/cD6jU2VR5Lw

Ravi İncigöz'ün ölümsüz eseri 'Ölümsüz Aşklar' yayında!

Ravi İncigöz'ün ölümsüz eseri 'Ölümsüz Aşklar' yayında!

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