Ratchet & Clank PS4, ve PS5 kullanıcıları için ücretsiz oldu

Sony, 144 TL fiyatı olan Ratchet & Clank oyununu ücretsiz hale getirdi. Bu kampanyadan yararlanmak için PS4 ve PS5 kullanıcısı olmak yeterli olacak. Playstation kullanıcılarına ücretsiz olarak verilen oyunlar sayesinde oyuncular birbirinden farklı oyunları deneyimleyebiliyor.

Sony'nin "Evde Kal" kampanyası oyunseverlerle yeniden buluştu. Değeri 144 TL olan Ratchet & Clank oyununu PS4 ve PS5 kullanıcıları için ücretsiz hale getirildi. Oyunu kütüphaneye ekleyebilir ve ondan sonra oyun keyfini sürebilirsiniz.

SONY EVDE KAL KAMPYANSINA DEVAM EDİYOR

Sony geçtiğimiz sene yine Nisan ayında Evde Kal kampanyası başlatmıştı ve bu kampanya özelinde Uncharted: The Nathan Drake Collection ve Journey oyunlarını ücretsizbir şekilde kullacılara sunmuştu. Üstelik bu oyunlar için PlayStation Plus aboneliği de gerekmiyor. Bunun yanı sıra PS4 ve PS5 sahibi değilseniz de oyunu PS Store hesabından kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Oyunun yapımcısı Spider-Man'inde yapımcısı olan Insomniac Games'dir ve geliştiricisidir. 2016 yılında PS4'e özel olarak sürülen Ratchet Clank, oyun genelinde oyunseverlerden olumlu geri dönüşler alarak oyunu sevilen bir hale getirdi. Oyun 3 boyutlu macera ve heyecan oyunu olarak kullanıcıların beğenisini kazanmıştır. Eğer oyunu daha önce hiç oynama imkanı bulmadıysanız şuan tam o zamanlardan birisi.