- Rasim Öztekin'in sağlık durumuna ilişkin açıklama: "Hastanın hayati tehlikesi devam ediyor"
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- Rasim Öztekin'in sağlık durumuna ilişkin açıklama: "Hastanın hayati tehlikesi devam ediyor"

08.03.2021 22:26 | Son Güncelleme: 08.03.2021 22:32

- Rasim Öztekin'in sağlık durumuna ilişkin açıklama: "Hastanın hayati tehlikesi devam ediyor" Rasim Öztekin sağlık durumuyla ilgili doktorundan açıklama Siyami Ersek Hastanesi Başhekimi Prof. Dr.

- Rasim Öztekin'in sağlık durumuna ilişkin açıklama: "Hastanın hayati tehlikesi devam ediyor"

Rasim Öztekin sağlık durumuyla ilgili doktorundan açıklama

İSTANBUL - Siyami Ersek Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Cevdet Uğur Kocaoğulları, kalp krizi geçirerek hastaneye yatırıla usta oyuncu Rasim Öztekin'in son durumunu açıkladı. Kocaoğulları yaptığı açıklamada, "Hastanın hayati tehlikesi bulunmakta ve durumu ciddiyetini korumaktadır" dedi.

Tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin, dün öğle saatlerinde fenalaşmış ve kalp kriz sonucu kalbi duran 62 yaşındaki sanatçı, ilk olarak Beykoz Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Yapılan müdahale sonrasında hayata döndürülen sanatçı, daha sonra Doktor Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi'ne sevk edildi. Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Cevdet Uğur Kocaoğulları, usta oyuncu Öztekin'in sağlık durumuna ilişkin son bilgileri verdi.

"Hastanın hayati tehlikesi devam ediyor"

Prof. Dr. Kocaoğulları, "Sayın Rasim Öztekin, dün öğle saatlerinde evinde fenalaşması sonrası eşi tarafından ilk müdahalesi yapılarak 112 ekiplerimize haber verilmiş. Sağlık ekiplerimiz tarafından yerinde müdahalesi yapılan hasta yakında bulunan Beykoz Devlet Hastanesi'ne yatırılmış. Hastamıza, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kardiyak sıtabilleşmemesi üzerine hastanemize getirildi. Daha öncesinde de aynı problemleri yaşayan hastamızı ameliyathaneye aldık. Ameliyathanede yapay kalp destek cihazı bağladık. Hastamızı koronel anjiyografi ünitesinde tıkanmış olan damarına stent uygulaması yaptık. Hasta bu haliyle yoğun bakıma alındı. Yoğun bakımda şu an ekmo cihazı desteğiyle entübe edilmekte. Hastanın hayati tehlikesi bulunmakta ve durumu ciddiyetini korumaktadır" diye konuştu.

- Rasim Öztekin'in sağlık durumuna ilişkin açıklama: 'Hastanın hayati tehlikesi devam ediyor'
- Rasim Öztekin'in sağlık durumuna ilişkin açıklama: 'Hastanın hayati tehlikesi devam ediyor'
- Rasim Öztekin'in sağlık durumuna ilişkin açıklama: 'Hastanın hayati tehlikesi devam ediyor'
- Rasim Öztekin'in sağlık durumuna ilişkin açıklama: 'Hastanın hayati tehlikesi devam ediyor'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDUL SAMET KAYA

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