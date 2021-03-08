Rasim Öztekin: 'En mağdur kavuklu benim'

Önceki gün geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle Siyami Ersek Kalp Hastanesi'ne kaldırılan oyuncu Rasim Öztekin, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Önceki gün geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle Siyami Ersek Kalp Hastanesi'ne kaldırılan oyuncu Rasim Öztekin, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Türk tiyatrosunda bir duayen olarak görülen Öztekin, İsmail Dümbüllü'nün 'Kavuk'unun 5. sahibi olmuştu. Öztekin, Ferhan Şensoy'dan aldığı kavuğu, sağlık nedenlerinden dolayı Şevket Çoruh'a devretmişti

KAVUĞU ALDIKTAN SONRA RAHATSIZLANDI

Usta oyuncu Rasim Öztekin, Kel Hasan Efendi'den İsmail Dümbüllü'ye ardından sırasıyla Münir Özkul, Ferhan Şensoy'a devredilen kavuğun 5. emanetçisi olmuştu. Geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası tiyatro ve sahnelerden uzak kalan Öztekin, kavuğu 20 Eylül 2020'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle meslektaşı Şevket Çoruh'a devretmişti.

'OYNAMAYACAKSAM KAVUĞUN BENDE OLMASININ BİR ANLAMI YOK'

Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlenen törende konuşan Öztekin, 'Kavuğu aldıktan 3 ay sonra kalp rahatsızlığı nedeniyle sahnelere uzak kaldım ve bu nedenle en mağdur kavuklu benim. Oynayamayacaksam kavuğun bende olmasının bir anlamı yok. Çünkü kavuklunun oynaması lazım onun için hemen devretmek istedim.' ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Hürriyet